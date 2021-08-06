Шахтер – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Сумеют ли «горняки» добыть свою четвертую победу кряду?

  • 06.08.2021 12:19
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Шахтер – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© УПЛ

В субботу, 7 августа, «Шахтер» на НСК «Олимпийский» проведет свой второй домашний поединок в новом чемпионате, на сей раз против «Александрии». 

«Шахтер» 

Вице-чемпионы Украины очень мощно начали сезон в УПЛ. В поединке против «Ингульца» подопечные Роберто Де Дзерби просто смяли соперника. Быстрый короткий пас, сумасшедшие скорости, техника работы с мячом и игра до верного. «Горняки» так наслаждались своей игрой, что во многих эпизодах даже не били издали, пытаясь просто завести мяч в ворота. И пусть итоговый «скользкий» счет 2:1 не вводит никого в заблуждения, петровчане после матча сами говорили, что играли будто с командой из другой планеты. 

Поединок со «Львовом» для донетчан был схож со стартовым, с той лишь разницей, что ворота Костика удалось распечатать лишь на 73-й минуте, ну а после забить еще дважды.

Ну и уже в Бельгии, в матче с Генком, оранжево-черные ощутили настоящее сопротивление и даже заставили болельщиков понервничать. Но, все обошлось, третья победа в трех матчах и 100% результат при Де Дзерби.

Неприятный осадок оставила лишь травма вингера «Шахтера» Манора Соломона, которому на восстановление понадобиться две недели.  

«Александрия»

А вот команда Юрия Гуры пока нестабильна. Впрочем, это и неудивительно. Наставник ранее возглавлял молодежку клуба, и совсем недавно получил шанс поработать с основой. Под его руководством строится новая команда, которая может как одержать выездную победу в стартовом туре в матче с «Зарей» – 1:0, так и через неделю с таким же счетом проиграть прошлогоднему «крепкому» аутсайдеру, «Минаю».  

В этом сезоне состав александрийцев пополнило большое количество новичков. Так что на плечи лидеров, Ковальца, Третьякова и Дубры, особенно на старте чемпионата ложиться груз и за тех парней. 

Статистика встреч 

История противостояния «Шахтера» и «Александрии» достаточно большая. В последних пяти официальных поединках на счету команд по одной победе, трижды после финального свистка на табло был ничейный счет.  

Ориентировочные составы

«Шахтер»: Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко, Майкон, Степаненко, Педриньо, Патрик, Тете, Траоре.

«Александрия»: Билык, Цуриков, Дубра, Бабогло, Мирошниченко, Ковалец, Демченко, Калюжный, Третьяков, Устименко, Одарюк.

 

7 августа, суббота

«Шахтер» – «Александрия»
Киев. Стадион НСК «Олимпийский». 19:30
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
         ШАХТЕР —АЛЕКСАНДРИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА         
 Арбитр: Владимир Новохатний, Киев
Прогноз Sport.ua — 4:1
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Источник — Sport.ua

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