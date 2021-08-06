В субботу, 7 августа, «Шахтер» на НСК «Олимпийский» проведет свой второй домашний поединок в новом чемпионате, на сей раз против «Александрии».

«Шахтер»

Вице-чемпионы Украины очень мощно начали сезон в УПЛ. В поединке против «Ингульца» подопечные Роберто Де Дзерби просто смяли соперника. Быстрый короткий пас, сумасшедшие скорости, техника работы с мячом и игра до верного. «Горняки» так наслаждались своей игрой, что во многих эпизодах даже не били издали, пытаясь просто завести мяч в ворота. И пусть итоговый «скользкий» счет 2:1 не вводит никого в заблуждения, петровчане после матча сами говорили, что играли будто с командой из другой планеты.



Поединок со «Львовом» для донетчан был схож со стартовым, с той лишь разницей, что ворота Костика удалось распечатать лишь на 73-й минуте, ну а после забить еще дважды.



Ну и уже в Бельгии, в матче с Генком, оранжево-черные ощутили настоящее сопротивление и даже заставили болельщиков понервничать. Но, все обошлось, третья победа в трех матчах и 100% результат при Де Дзерби.



Неприятный осадок оставила лишь травма вингера «Шахтера» Манора Соломона, которому на восстановление понадобиться две недели.

«Александрия»

А вот команда Юрия Гуры пока нестабильна. Впрочем, это и неудивительно. Наставник ранее возглавлял молодежку клуба, и совсем недавно получил шанс поработать с основой. Под его руководством строится новая команда, которая может как одержать выездную победу в стартовом туре в матче с «Зарей» – 1:0, так и через неделю с таким же счетом проиграть прошлогоднему «крепкому» аутсайдеру, «Минаю».



В этом сезоне состав александрийцев пополнило большое количество новичков. Так что на плечи лидеров, Ковальца, Третьякова и Дубры, особенно на старте чемпионата ложиться груз и за тех парней.

Статистика встреч

История противостояния «Шахтера» и «Александрии» достаточно большая. В последних пяти официальных поединках на счету команд по одной победе, трижды после финального свистка на табло был ничейный счет.

Ориентировочные составы

«Шахтер»: Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко, Майкон, Степаненко, Педриньо, Патрик, Тете, Траоре.

«Александрия»: Билык, Цуриков, Дубра, Бабогло, Мирошниченко, Ковалец, Демченко, Калюжный, Третьяков, Устименко, Одарюк.

7 августа, суббота