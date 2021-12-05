Прервали серию поражений. Александрия дома справилась с Минаем

Соперники выходили на зеленый газон стадиона «Ника» с разной мотивацией. «Александрия» в случае победы могла бы подняться на шестое место в турнирной таблице и продолжить преследование команд, которые ведут борьбу за зону еврокубков. А для «Миная» сейчас главная задача - это набирать очки, чтобы постараться выбраться из подвала Премьер-Лиги. Кроме того, не забыли александрийцы и про то, что в первом круге они потерпели поражение в Ужгороде, пропустив единственный гол на последней минуте основного времени. Между прочим, та победа для клуба из Закарпатья пока так и осталась единственной в нынешнем чемпионате.

Со стартовым свистком арбитра хозяева поля завладели игровым преимуществом и раз за разом проводили атаки на ворота «Миная». Уже на 4-й минуте Спинелли пробил, находясь в чужой штрафной площади, но прямо в руки вратарю. Затем Рыбалка отважился на удар издали, однако после рикошета Кучер снова без проблем завладел мячом. А на 21-й минуте Цуриков после скидки от Третьякова решил ударить с «нерабочей» правой ноги, но в цель не попал.

Зато на 26-й минуте левый защитник «Александрии» здорово разогнал атаку по своему флангу и выполнил отличную передачу в центр вратарской площади. Не воспользоваться таким прострелом Цурикова для Спинелли было сложнее, чем забить гол. И аргентинский легионер александрийцев сполна отблагодарил своего партнера точным ударом головой с близкого расстояния.

Интересно, что на 35-й минуте активный Цуриков вновь оказался в центре внимания, когда попробовал пробить по воротам гостей передними ножницами. Удар получился неплохим, но неточным. Но уже через минуту хозяева поля забили свой второй мяч. На этот раз их голевая атака зародилась на правом фланге. Мирошниченко выверенным пасом отправил в штрафную соперников Третьякова, а тот, находясь под острым углом, решил пробить в дальний угол. Кучер в данном эпизоде сыграл неудачно и под собой пропустил мяч в сетку ворот.

И даже после того, как счет стал 2:0, в игре ничего не изменилось. Хозяева продолжали атаковать большими силами, а у гостей впереди ничего не получалось. Что касается капитана «Миная» Селезнева, то он в который раз запомнился на футбольном поле своими разговорами с арбитром и апелляцией к нему, чем непосредственно игрой либо созданными моментами.

После перерыва подопечные Игоря Леонова все же попытались сыграть активно в передней линии, но кроме удара головой Кулиева в руки Билыку на 57-й минуте больше и вспомнить особо нечего. А далее ближе к середине тайма снова инициатива перешла к «Александрии» и ее игроки вполне могли увеличить счет.

Так, на 64-й минуте Калюжный получил мяч от Цурикова в штрафной площади гостей и сильно пробил, но выше ворот. И тут же Рыбалка, оказавшись на ударной позиции, бил по воротам головой, и снова мяч полетел над перекладиной.

Время шло, однако в игре ничего не менялось. «Александрия» по-прежнему шла вперед большими силами, но уже не так активно и без особого энтузиазма. Про игроков «Миная» в атаке вообще говорить нечего. Их просто там не было видно.

И тем не менее, зрители еще раз увидели мяч в сетке ворот гостей. Произошло это на 84-й минуте после розыгрыша стандарта. Александрийцы выполнили угловой на левом краю атаки, мяч от игрока соперников полетел на дальнюю штангу, где его уже поджидал Дубра. Последовал точный удар головой и счет в матче вырос до крупного.

Это была уже седьмая победа подопечных Юрия Гуры в нынешнем чемпионате, а для «Миная» поражение стало девятым в турнире.

Украинская Премьер-лига. 17 тур.

«Александрия» – «Минай» – 3:0

Спинелли (27), Третьяков (36), Дубра (85)

Хахлев (89), Кныш (90)

«Александрия»: Билык, Бабогло, Калюжный (Демченко, 88), Спинелли (Устименко, 81), Третьяков (Одарюк, 88), Мирошниченко, Дришлюк, Кирюхенцев (Кожушко, 61), Цуриков, Рыбалка (Копына, 81), Дубра

«Минай»: Кучер, Гончар, Горин, Семенко, Багайоко (Билоног, 46), Петрусенко, Месхи (Хахлев, 46), Кулиев (Коваленко, 69), Ахмедзаде, Селезнев (Кобак, 69), Кныш

Арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса)

Стадион: КСК «Ника»

АЛЕКСАНДРИЯ - МИНАЙ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА