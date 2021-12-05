17-й тур
Александрия
3 : 0
Минай
05.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Александрия – Минай – 3:0. Селезнев на голодном пайке. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 17-го тура УПЛ

  • 05.12.2021 19:45
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Александрия – Минай – 3:0. Селезнев на голодном пайке. Видео голов и обзор
© ФК Минай

5 декабря в 17:00 состоялся матч 17-го тура УПЛ, в котором играли «Александрия» и «Минай».

Александрия – Минай – 3:0. Селезнев без голов. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Спинелли, 27 мин.

ГОЛ! 2:0. Третьяков, 36 мин.

ГОЛ! 3:0. Дубра, 84 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

События матча
84' ГОЛ ! Мяч забил Каспарс Дубра (Александрия).
36' ГОЛ ! Мяч забил Максим Третьяков (Александрия).
27' ГОЛ ! Мяч забил Клаудио Спинелли (Александрия).

Источник — Sport.ua

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