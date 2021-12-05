5 декабря в 17:00 состоялся матч 17-го тура УПЛ, в котором играли «Александрия» и «Минай».
- Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Александрия – Минай – 3:0. Селезнев без голов. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Спинелли, 27 мин.
ГОЛ! 2:0. Третьяков, 36 мин.
ГОЛ! 3:0. Дубра, 84 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Каспарс Дубра (Александрия).
|36'
|ГОЛ ! Мяч забил Максим Третьяков (Александрия).
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Клаудио Спинелли (Александрия).
Источник — Sport.ua
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