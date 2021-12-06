Юрий ГУРА: «В матче с Минаем было качество, агрессия и забитые голы»

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура прокомментировал победу над «Минаем» (3:0) в матче 17-го тура украинской Премьер-лиги.
«Выигрывать очень приятно. Счет - это одно, а качество игры - более интересно. Сегодня было качество, агрессия и забитые голы.
В каждой игре хотим забивать, но не всегда было качество. Сегодня настроились и взяли эти три очка. С первых минут у нас появлялись моменты, только забили немного позднее. Но забили, это уже приятно.
Акцентировали на подключении крайних защитников. Они должны были растягивать «Минай» и простреливать. Это проходило. Стандарт, после которого забили, наигрывали.
Перекрыли кислород «Минаю» в атаке? Сделали это за счет компактности в середине. Только теряли мяч, сразу прессинговали», - сказал Гура.
Источник — Футбол 1/2/3
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