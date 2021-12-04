17-й тур
Александрия
0 : 0
Минай
05.12.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

Александрия – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Кто сумеет продлить или прервать серию?

  • 04.12.2021 23:39
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Александрия – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В воскресенье, 5 декабря, состоится матч 17 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Александрия» и «Минай». Игра пройдет в Александрии на поле стадиона «Ника», начало – в 17:00.

Александрия

Команда держится в середине турнирной таблицы. И для борьбы за зону Еврокубков ей нужны победы. Она проиграла два предыдущих поединка: дома «Заре» (0:1) и в гостях «Днепру-1» (1:3). Поэтому наверняка нуждается в победе. Выигрыш в матче с аутсайдером придаст футболистам психологической уверенности.

А пока что у «Александрии» 23 очка и седьмое место в турнирной таблице. Отставание от зоны еврокубков существенное – 9 баллов, так что победа хозяевам очень нужна.

Минай

У закарпатской команды ситуация не лучше. Ведь она борется за выживание. 13 матчей в УПЛ без побед опустили её на 14 место. И от последней строчки (где сейчас находится «Мариуполь» с семью баллами) «Минай» отделяет только 3 очка.

Радует одно: у закарпатской команды пустой лазарет, поэтому «Минай» вроде бы готов к бою. Но вот насколько готов?

Статистика команд

Что интересно, в официальных поединках команды еще ни разу не делили очки! Причем всегда были сильнее хозяева. Дома дважды побеждал «Минай», оба раза – минимально. «Александрия» тоже одержала две победы, но – крупных, со счетом 3:0.

Прогноз на противостояний

Букмекеры отдают минимальное преимущество хозяевам поля. Судя по форме команд, они действительно будут больше атаковать. Но и ужгородцы способны дать бой. Рискнем спрогнозировать, что «Александрия» как минимум не проиграет.

Ориентировочные составы:
«Александрия»: Билык, Цуриков, Дубра, Бабогло, Мирошниченко, Спинелли, Копина, Калюжный, Одарюк, Устименко, Кожушко.
«Минай»: Кучер, Синегуб, Матич, Горин, Гончар, Петрусенко, Месхи, Кулиев, Билоног, Ахмедзаде, Кныш.

«Александрия» – «Минай»
Александрия. Стадион «Ника». 17:00
  ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
Арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса)
АЛЕКАСНДРИЯ - МИНАЙ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 2:0
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Источник — Sport.ua

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