В воскресенье, 5-го декабря, состоится матч 17 тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Александрия» примет «Минай». Встреча пройдет в Александрии на КСК «Ника». Стартовый свисток прозвучит в 17:00.

К будущему матчу команды подходят с разными задачами. «Александрия» продолжает вести борьбу за попадание в еврокубки, а вот «Минай» борется за сохранение прописки в элитном дивизионе страны.

Последние результаты «Александрии» нельзя назвать утешительными, в крайних двух матчах сезона команда проиграла дважды, уступив 15-м туре «Днепру-1» 1:3, а в 16-м туре минимально проиграла «Заре» 0:1. Безвыигрышная же серия «Миная» в чемпионате достигла 14 матчей подряд. В прошлом туре закарпатцы дали бой киевскому «Динамо», но уступили 0:2.

В первом круге команды играли во 2-м туре, тогда победу со счетом 1:0 праздновал «Минай». Отметим, что эта победа остается пока единственной для ужгородского клуба в текущем сезоне.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Минай».