17-й тур
Александрия
0 : 0
Минай
05.12.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

Александрия – Минай. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 17-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 04.12.2021 16:56
  • 31 просмотр
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Александрия – Минай. Текстовая трансляция матча
© УПЛ

В воскресенье, 5-го декабря, состоится матч 17 тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Александрия» примет «Минай». Встреча пройдет в Александрии на КСК «Ника». Стартовый свисток прозвучит в 17:00.

К будущему матчу команды подходят с разными задачами. «Александрия» продолжает вести борьбу за попадание в еврокубки, а вот «Минай» борется за сохранение прописки в элитном дивизионе страны. 

Последние результаты «Александрии» нельзя назвать утешительными, в крайних двух матчах сезона команда проиграла дважды, уступив 15-м туре «Днепру-1» 1:3, а в 16-м туре минимально проиграла «Заре» 0:1. Безвыигрышная же серия «Миная» в чемпионате достигла 14 матчей подряд. В прошлом туре закарпатцы дали бой киевскому «Динамо», но уступили 0:2.

В первом круге команды играли во 2-м туре, тогда победу со счетом 1:0 праздновал «Минай». Отметим, что эта победа остается пока единственной для ужгородского клуба в текущем сезоне.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Минай».

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Источник — Sport.ua

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