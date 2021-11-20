Очередная феерия Довбика. Днепр-1 уверенно обыграл Александрию

«Александрия» – исторически неудобный соперник для «Днепра-1». До отчетного поединка эти команды пять раз играли между собой в официальных матчах, и днепрянам ни разу не удавалось одержать победу. А потому было очевидно, что команду Игора Йовичевича ждет сложное испытание, хоть букмекеры и прогнозировали ей победу.

С первых минут болельщики, посетившие в не самую лучшую погоду «Днепр-Арену», гнали хозяев поля вперед. Днепряне играли первым номером и контролировали игру, пока не пропустили. На 19-й минуте, после розыгрыша углового, мяч оказался у Бабогло, который в одно касание сильным ударом пробил Кожокару.

Футболисты «Днепра-1» продолжили создавать опасные моменты и сумели быстро переломить ход поединка в свою пользу. На 29-й минуте рефери Андрей Коваленко после просмотра видеоповтора указал на точку, зафиксировав постфактум фол против Владислава Дубинчака на линии штрафной. Артем Довбик исполнил приговор, разведя Билыка и мяч по разным углам.

А уже спустя две минуты Артем сделал дубль. Пихаленок во время молниеносной контратаки вывел нападающего сборной Украины на свидание с голкипером, и Довбик снова не сплошал, отправив мяч биллиардным ударом в дальний угол ворот.

Поведя в счете, днепряне не сбавили оборотов и перед перерывом оформили комфортный перевес в два гола. Забил капитан Сергей Логинов, замкнув в центре штрафной площади головой подачу с углового. Удивительно, что высокого защитника «Днепра-1» никто из игроков «Александрии» не стал опекать в этом эпизоде.

Во втором тайме хозяева продолжили доминировать на футбольном поле и вполне могли доводить счет до разгромного. Но гораздо важнее было сохранить победный результат, с чем днепряне благополучно справились, одержав историческую победу.

3:1 – «Днепр-1» впервые выиграл у «Александрии и поднялся на экваторе чемпионата на третье место в турнирной таблице УПЛ, воспользовавшись осечкой луганской «Зари». Борьба за бронзовые медали в самом разгаре, но подопечные Йовичевича уже сделали весомую заявку на как минимум дебютный выход в еврокубки.

Украинская Премьер-лига. 15 тур.

«Днепр-1» – «Александрия» – 3:1

Довбик (29 - пен, 31), Логинов (41) - Бабогло (19)

Пихаленок (49), Сваток (59), Гуцуляк (60) - Рыбалка (40), Калюжный (45), Мирошниченко (84)

«Днепр-1»: Кожокару, Кравченко, Логинов (Нельсон, 61), Сваток, Дубинчак, Игнатенко, Пихаленок (Когут, 81), Гуцуляк (Лучкевич, 68), Джурасек (Ди Франко, 68), Чуже (Билл, 61), Довбик

«Александрия»: Билык, Мельник, Бабогло, Калюжный (Кожушко, 64), Третьяков (Одарюк, 77), Мирошниченко, Кирюханцев, Демченко (Дрышлюк, 46), Цуриков, Рыбалка (Копына, 77), Устименко (Спинелли, 64)

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)

Стадион: «Днепр-Арена»

ДНЕПР-1 – АЛЕКСАНДРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА.