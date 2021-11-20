Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Для меня Довбик – лучший форвард чемпионата»

Наставник «Днепра-1» прокомментировал победу над «Александрией» (3:1)

  • 20.11.2021 22:46
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Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Для меня Довбик – лучший форвард чемпионата»
© СК Днепр-1. Игор Йовичевич

Игор Йовичевич остался доволен как результатом, так и игрой, которую показали его подопечные в поединке с «Александрией».

– Победа вызвала у вас бурные эмоции. Что вы чувствуете?
– Гордость за команду. Должен сказать, что полностью переиграли соперника и заслужили три очка. Первый тайм был почти совершенен. Контролировали ход игры через контроль мяча. Все, что происходило на поле, было результатом контроля мяча и ситуации. Это отразилось на результате и предоставило нам направление на второй тайм. Мы желали продолжить тот же темп, но и оппонент играет. Им нечего терять, они упрощают игру вертикальными передачами, в некоторых моментах заставляют нервничать, и идет вопрос психологии. Конечно, «Александрия» очень непростая команда. Она это показывает в этом сезоне. У них хороший тренер, имеющий узнаваемый рисунок. Вылетали в быстрые контратаки и имели несколько моментов, когда наша структура не была оптимальной. Но в общем, мы контролировали все с мячом, а когда не владели им, тоже контролировали. И потому я очень горд. Бывают моменты, когда нет мяча, но должен знать, как вести себя в низком блоке, в средней зоне, когда применить прессинг, играть один в один, в полупозиции, при передаче на фланг – над всеми аспектами мы работаем. Очень горд мотивацией команды. Хотели отыграться – имели негативную статистику с «Александрией». И у меня лично была большая мотивация, ведь первый официальный матч здесь мы проиграли 1:4, потом они выбили нас из Кубка. То есть сегодняшняя игра была для нас очень принципиальной, и думаю, сегодня команда заслужила три очка. Далее должны быть скромными, отдохнуть и готовиться с большой концентрацией и уважением к следующему матчу с «Ворсклой».

— Какая ситуация с Пихаленком?
— Он хромает; завтра врачи более тщательно его осмотрят. Надеюсь, что ничего страшного с ним. Еще раз хочу похвалить команду. Индивидуально не хочу никого отмечать – многие футболисты проявили себя. И выходившие на поле, и оставшиеся на скамейке. Я видел их реакцию, и она говорила, что мы единственное целое. Хочу подчеркнуть, что и синергия между нами дает основания быть конкурентоспособными и сразиться с каждой командой. Этот максимум заставляет каждого партнера держать планку и быть лучше. И вообще они делают меня лучше как тренера. Поэтому должен быть гордым и пренебрегать в том же направлении и не думать, что мы сделали что-то особенное. Это один маленький шаг – очень важный для нас и очень большой кайф.

— И несколько слов о Довбике, вышедшем в лучшие бомбардиры чемпионата…
— Не раз говорил, что для меня он – лучший форвард чемпионата. Он очень полезен и дает многое как в позиционной атаке, так и в контратаке, на стандартах. Думаю, у него еще есть запас для прогресса. Игрой он заслужил вызов тренера Петракова и, думаю, станет одним из ключевых футболистов национальной сборной. Очень важно, что он хочет прогрессировать. И сейчас он находится в ситуации, когда не может снизить планку. Но он готов к этому. Так же и Пихаленок, Кравченко, Сваток, Игнатенко, Джурасек, Чуже… Сегодня действительно была команда. Я это уважаю. Большой респект моей команде!

После 15-го тура у «Днепр-1» набрал 31 очко и вышел на третье место в турнирной таблице.

Источник — СК Днепр-1

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