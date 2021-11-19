В субботу, 20 ноября, состоится матч 15-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Днепр-1» на домашнем стадионе «Днепр-Арена» примет «Александрию». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Днепр-1

К экватору сезона команда Игора Йовичевича подходит в долгожданной для болельщиков клуба борьбе за еврокубковую зону и бронзовые медали. После 14 туров чемпионата у «Днепра-1» 28 очков в активе, с которой клуб занимает пятую строчку в турнирной таблице. Кроме днепрян на бронзовый комплект медалей также претендуют луганская «Заря» и полтавская «Ворскла». Эту тройку разделяет всего лишь одно очко в турнирной таблице, поэтому борьбу обещает быть не менее жаркой, нежели у киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» за чемпионство.

Кадровый потенциал «Днепра-1» вполне позволяет ему стать третьей силой в украинском футболе. Удастся ли это сделать уже в этом сезоне – можно будет сказать только по окончании чемпионата, ведь впереди зимнее межсезонье. Как известно, после отпуска многие команды теряют игровой тонус и весной показывают менее успешные результаты. Поэтому впереди тренерскому штабу предстоит провести большую работу, а пока в этом году еще осталось провести четыре поединка в рамках Премьер-лиги.

Александрия

После отставки Владимира Шарана за «Александрию» было тревожно, поскольку Юрий Гура, пришедший на должность главного тренера, ранее не имел опыта работы на столь высоком уровне. Под руководством нового наставника команда показывает довольно неоднозначную игру. С одной стороны, была сенсационная победа над донецким «Шахтером» (2:1), с другой – частые потери очков там, где их можно было избежать.

На экваторе чемпионата у «горожан» 23 балла в активе и шестое место, которое не позволит вернуться в еврокубки на следующий сезон. А перед подопечными Гуры стоит именно такая задача. Предстоящий поединок для них ключевой: победа позволит приблизиться к прямому конкуренту, поражение же может здорово пошатнуть амбиции руководства клуба, а вместе с ними и тренерский стул. Впрочем, пока о возможной отставке речь не идет, кредит доверия к Юрию Гуре не исчерпан.

История встреч

Во всех официальных турнирах «Днепр-1» и «Александрия» провели между собой пять матчей. «Александрия» вышла победителем из трех встреч, еще два раза был зафиксирован ничейный исход. Так что днепряне в эту субботу постараются одержать историческую победу.

Ориентировочные составы

«Днепр-1»: Кожокару – Кравченко, Сваток, Логинов, Дубинчак, Игнатенко, Гуцуляк, Пихаленок, Джурасек, Назаренко, Довбик.

«Александрия»: Билык – Мирошниченко, Дубра, Бабогло, Цуриков, Копина, Рыбалка, Кирюханцев, Мустафаев, Третьяков, Устименко.

20 ноября, суббота