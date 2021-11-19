15-й тур
Днепр-1
0 : 0
Александрия
20.11.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Днепр-1 – Александрия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 15 тура Украинской Премьер-лиги

  • 19.11.2021 19:24
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Днепр-1 – Александрия. Текстовая трансляция матча
© СК Днепр-1

В субботу, 20 ноября, состоится матч 15 тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Днепр-1» примет «Александрию». Встреча пройдет в Днепре на стадионе «Днепр-Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30.

Обе команды являются соседями по турнирной таблице. После 14 туров чемпионата «Днепр-1» располагается на 5-й строчке и имеет в своем активе 28 очков. «Александрия» расположилась на строчку ниже, на данный момент клуб Юрия Гуры отстает от будущего соперника на 5 очков.

В предыдущих трех турах подопечные Игоря Йовичевича одержали две победы и один раз проиграли. Так, повержены были «Минай» и «Ингулец» 4:0 и 1:0 соответственно, а осечку команда с Днепра дала в 12 туре, уступив со счетом 0:2 киевскому «Динамо». «Александрия» в предыдущих трех турах одержала одну победу (2:0 над «Металлистом 1925) и дважды сыграла вничью (1:1 и 0:0 с «Рухом» и «Десной» соответственно). Во всех официальных турнирах «Днепр-1» и «Александрия» встречались пять раз – три победы на счету «Александрии», а в двух матчах команды сильнейшего не выявили.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Александрия».

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Источник — Sport.ua

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