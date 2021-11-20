Днепр-1 - Александрия - 3:1. Дубль Довбика. Видео голов и обзор матча

В матче УПЛ Днепр-1 обыграл Александрию со счетом 3:1, а форвард Артем Добвик оформил дубль и вышел в лидеры гонки бомбардиров с 10 голами.
События матча
|41'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Логинов (Днепр-1).
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Днепр-1).
|28'
|ГОЛ ! С пенальти забил Артем Довбик (Днепр-1).
|19'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Бабогло (Александрия).
Источник — Sport.ua
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