Удачно переключились. Заря минимально обыграла Александрию

Этим поединком соперники открывали для себя второй круг чемпионата Украины и в тоже время закрывали 16-й тур Премьер-Лиги. Что же касается турнирного положения, то команды расположились недалеко друг от друга. «Заря» занимала 5 место, имея в своем активе 29 очков, а «Александрия» расположилась на седьмой строчке, отставая от гостей на шесть очков. Также надо напомнить, что в матче первого круга в Запорожье успеха добились подопечные Юрия Гуры со счетом 1:0. Тогда победный гол у них забил Калюжный.

В стартовых составах болельщики не увидели Рыбалку у хозяев поля и Кабаева среди игроков «Зари». Оба они были дисквалифицированы и пропускали игру. В остальном же все было ожидаемо. Разве что у «Александрии» на скамейке запасных остался Кирюханцев, который ранее часто выходил с первых минут. У гостей в запасе остались Громов и Снурницын.

Погода внесла свои коррективы в действия футболистов. Из-за того, что в Александрии целый день шел дождь, на газоне оказалось слишком много воды. Поэтому какое-то время у команд ушло на то, чтобы приспособиться к такому полю. Борьбы и стараний здесь было много, вот только до ударов дело практически не доходило. Только на 13-й минуте Назарина пробил из-за пределов штрафной площади, но мяч пролетел рядом с левой боковой штангой.

После этого «Заря» завладела игровым преимуществом и уже через три минуты открыла счет. Голевая атака началась с выброса аута Фаворовым на Булецу. Тот красиво ушел от защитника соперников, сделав прострел примерно на линию вратарской. Имереков оказался проворнее всех и четко направил мяч в сетку ворот.

Гости продолжали атаковать большими силами и на 25-й минуте Жуниор Рейс пробил издали в правый от себя угол ворот, но Билык сыграл надежно. А затем в игру вклинился VAR. Минуты три арбитры рассматривали момент, в котором Цвек отмахнулся от Кожушко. В конце концов красной карточки они не видели и Екатерина Мознуль продолжила игру.

На 32-й минуте Аллахьяр, уже находясь в штрафной, нанес удар выше ворот. Еще через две минуты Третьяков забил гол, однако арбитр на линии Марина Стрелецкая подняла флажок и взятие ворот не было засчитано. Видеоповтор показал правильность этого решения, так как игрок «Александрии» явно находился в офсайде.

Концовка тайма прошла уже с небольшим преимуществом хозяев поля. Так, на 39-й минуте после дальнего удара Демченко и рикошета от Дубры мяч, изменив направление, летел в ворота. Но Мацапура был внимателен и забрал его в руки. А на 43-й минуте уже Шахаб мог увеличивать счет, однако из пределов штрафной площади головой пробил мимо ворот.

Вторая половина встречи началась как и первая. Без ударов и моментов. И только в середине тайма после нескольких замен игра, наконец-то, обострилась. Так, на 69-й минуте Гладкий из выгодной позиции уже из пределов штрафной пробил прямо в голкипера. И тут же в ответной контратаке Цуриков нанес сильный удар с близкого расстояния, но в ворота не попал.

«Александрия» больше хотела забить, поэтому она снова и снова шла вперед большими силами. На 78-й минуте напомнил о себе автор единственного гола в матче этих команд в первом круге. Калюжный бил издали в правый нижний угол, однако Мацапура в прыжке накрыл мяч. Еще через пять минут Фаворов выбил мяч с линии ворот после опасного прострела от Копины. А на 87-й минуте Новиков примерно с угла штрафной площади пробил выше перекладины.

На 90-й минуте снова внимание всех присутствующих на поле было приковано к решению VAR. Мяч попал в руку Громову, который находился в пределах своей штрафной площади. Виктор Копиевский, который изучал этот эпизод с помощью видеотехники, нарушения правил не увидел.

Таким образом, «Заря» сохранила победный для себя результат и взяла реванш у александрийцев за поражение на старте чемпионата.

Украинская Премьер-лига. 16-й тур.

«Александрия» – «Заря» - 0:1



Имереков, 16



Третьяков, 57, Дрышлюк, 64 – Сайядманеш, 58, Жуниньо, 71

«Александрия»: Билык – Цуриков, Дубра, Бабогло, Мирошниченко – Демченко (Спинелли, 46), Дрышлюк, Калюжный (Копина, 83) – Третьяков (Одарюк, 59), Устименко (Кирюханцев, 68), Кожушко (Новиков, 83).

«Заря»: Мацапура – Жуниньо, Имереков, Вернидуб, Фаворов – Цвек – Булеца (Кристиан, 60), Назарина, Сайядманеш – Шахаб (Громов, 80), Гладкий.

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков).

Стадион: КСК «Ника» (Александрия).



Удары (в створ): 5 (2) – 7 (4)

Угловые: 6 – 4

Оффсайды: 2 – 1.

АЛЕКСАНДРИЯ-ЗАРЯ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 10°C