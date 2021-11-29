16-й тур
Александрия
0 : 1
Заря
29.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Удачно переключились. Заря минимально обыграла Александрию

Коллектив Виктора Скрипника оторвался от подопечных Гуры на девять очков

  • 29.11.2021 21:24
  • 1493 просмотра
  • 14 комментариев
Удачно переключились. Заря минимально обыграла Александрию
© УПЛ

Этим поединком соперники открывали для себя второй круг чемпионата Украины и в тоже время закрывали 16-й тур Премьер-Лиги. Что же касается турнирного положения, то команды расположились недалеко друг от друга. «Заря» занимала 5 место, имея в своем активе 29 очков, а «Александрия» расположилась на седьмой строчке, отставая от гостей на шесть очков. Также надо напомнить, что в матче первого круга в Запорожье успеха добились подопечные Юрия Гуры со счетом 1:0. Тогда победный гол у них забил Калюжный.

В стартовых составах болельщики не увидели Рыбалку у хозяев поля и Кабаева среди игроков «Зари». Оба они были дисквалифицированы и пропускали игру. В остальном же все было ожидаемо. Разве что у «Александрии» на скамейке запасных остался Кирюханцев, который ранее часто выходил с первых минут. У гостей в запасе остались Громов и Снурницын.

Погода внесла свои коррективы в действия футболистов. Из-за того, что в Александрии целый день шел дождь, на газоне оказалось слишком много воды. Поэтому какое-то время у команд ушло на то, чтобы приспособиться к такому полю. Борьбы и стараний здесь было много, вот только до ударов дело практически не доходило. Только на 13-й минуте Назарина пробил из-за пределов штрафной площади, но мяч пролетел рядом с левой боковой штангой.

После этого «Заря» завладела игровым преимуществом и уже через три минуты открыла счет. Голевая атака началась с выброса аута Фаворовым на Булецу. Тот красиво ушел от защитника соперников, сделав прострел примерно на линию вратарской. Имереков оказался проворнее всех и четко направил мяч в сетку ворот.

Гости продолжали атаковать большими силами и на 25-й минуте Жуниор Рейс пробил издали в правый от себя угол ворот, но Билык сыграл надежно. А затем в игру вклинился VAR. Минуты три арбитры рассматривали момент, в котором Цвек отмахнулся от Кожушко. В конце концов красной карточки они не видели и Екатерина Мознуль продолжила игру.

На 32-й минуте Аллахьяр, уже находясь в штрафной, нанес удар выше ворот. Еще через две минуты Третьяков забил гол, однако арбитр на линии Марина Стрелецкая подняла флажок и взятие ворот не было засчитано. Видеоповтор показал правильность этого решения, так как игрок «Александрии» явно находился в офсайде.

Концовка тайма прошла уже с небольшим преимуществом хозяев поля. Так, на 39-й минуте после дальнего удара Демченко и рикошета от Дубры мяч, изменив направление, летел в ворота. Но Мацапура был внимателен и забрал его в руки. А на 43-й минуте уже Шахаб мог увеличивать счет, однако из пределов штрафной площади головой пробил мимо ворот.  

 Вторая половина встречи началась как и первая. Без ударов и моментов. И только в середине тайма после нескольких замен игра, наконец-то, обострилась. Так, на 69-й минуте Гладкий из выгодной позиции уже из пределов штрафной пробил прямо в голкипера. И тут же в ответной контратаке Цуриков нанес сильный удар с близкого расстояния, но в ворота не попал.

«Александрия» больше хотела забить, поэтому она снова и снова шла вперед большими силами. На 78-й минуте напомнил о себе автор единственного гола в матче этих команд в первом круге. Калюжный бил издали в правый нижний угол, однако Мацапура в прыжке накрыл мяч. Еще через пять минут Фаворов выбил мяч с линии ворот после опасного прострела от Копины. А на 87-й минуте Новиков примерно с угла штрафной площади пробил выше перекладины.

На 90-й минуте снова внимание всех присутствующих на поле было приковано к решению VAR. Мяч попал в руку Громову, который находился в пределах своей штрафной площади. Виктор Копиевский, который изучал этот эпизод с помощью видеотехники, нарушения правил не увидел.

Таким образом, «Заря» сохранила победный для себя результат и взяла реванш у александрийцев за поражение на старте чемпионата.

Украинская Премьер-лига. 16-й тур.

«Александрия» – «Заря» - 0:1

Имереков, 16

Третьяков, 57, Дрышлюк, 64 – Сайядманеш, 58, Жуниньо, 71

«Александрия»: Билык – Цуриков, Дубра, Бабогло, Мирошниченко – Демченко (Спинелли, 46), Дрышлюк, Калюжный (Копина, 83) – Третьяков (Одарюк, 59), Устименко (Кирюханцев, 68), Кожушко (Новиков, 83).

«Заря»: Мацапура – Жуниньо, Имереков, Вернидуб, Фаворов – Цвек – Булеца (Кристиан, 60), Назарина, Сайядманеш – Шахаб (Громов, 80), Гладкий.

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков).

Стадион: КСК «Ника» (Александрия).

Удары (в створ): 5 (2) – 7 (4)
Угловые: 6 – 4
Оффсайды: 2 – 1.

АЛЕКСАНДРИЯ-ЗАРЯ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 10°C

Игорь Заржицкий, Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Barsa
    online
    Barsa, 29.11.2021 21:58
    +3
    vladimirpa12, 29.11.2021 21:55
    Зачем им это, чтобы потом опять с позором в Европе проигрывать?
    Александрия,Ворскла обыграют Рому?))
    Ссылка
    Pavelgorov
    Pavelgorov, 29.11.2021 21:56
    +3
    kortizol1331, 29.11.2021 21:36
    победа победа вместо обеда
    Сколько платят тебе?
    Ссылка
    Sunrise
    online
    Sunrise, 29.11.2021 21:26
    +3
    Хорош! По "александрийской" погоде в гостевом бассейне справились. Спасибо, Команда!
    Ссылка
    Barsa
    online
    Barsa, 29.11.2021 22:08
    +2
    Михаил Грозный, 29.11.2021 22:03
    Дело в том, что для Зари успех это даже деньги за попадание в группу и за 2 пока победы. Кто бы им такие бабки подарил? И с какой стати их отдавать другому клубу. А про коэффициенты это ты думай.
    Так для всех клубов деньги не лишние .Заря выиграла две игры и принесла баллы..
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    Pavelgorov
    Pavelgorov, 29.11.2021 21:29
    +2
    С победой !
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    Barsa
    online
    Barsa, 29.11.2021 22:17 (изменен)
    +1
    Михаил Грозный, 29.11.2021 22:15
    На фиг им те баллы.
    За выход в группу Заря получит 2,94 млн. евро, а за каждую победу ещё по 500К.
    А ДК и ШД сколько получили за выход ,а баллы в копилку где?)
    Ссылка
    Михаил Грозный
    online
    Михаил Грозный, 29.11.2021 22:03
    +1
    Barsa, 29.11.2021 21:58
    Александрия,Ворскла обыграют Рому?))
    Дело в том, что для Зари успех это даже деньги за попадание в группу и за 2 пока победы. Кто бы им такие бабки подарил? И с какой стати их отдавать другому клубу. А про коэффициенты это ты думай.
    Ссылка
    Pavelgorov
    Pavelgorov, 29.11.2021 21:57
    +1
    vladimirpa12, 29.11.2021 21:55
    Зачем им это, чтобы потом опять с позором в Европе проигрывать?
    Так они еще не вышли,но Ворскла,Александрия тоже с позором проигрывали в Европе..
    Ссылка
    Barsa
    online
    Barsa, 29.11.2021 22:23
    0
    Михаил Грозный, 29.11.2021 22:20
    В ЛЧ это ещё больше денег. Ну и + за ничейку.
    Баллы приносит только победа..
    Ссылка
    Михаил Грозный
    online
    Михаил Грозный, 29.11.2021 22:20
    0
    Barsa, 29.11.2021 22:17
    А ДК и ШД сколько получили за выход ,а баллы в копилку где?)
    В ЛЧ это ещё больше денег. Ну и + за ничейку.
    Ссылка
    Михаил Грозный
    online
    Михаил Грозный, 29.11.2021 22:15
    0
    Barsa, 29.11.2021 22:08
    Так для всех клубов деньги не лишние .Заря выиграла две игры и принесла баллы..
    На фиг им те баллы.
    За выход в группу Заря получит 2,94 млн. евро, а за каждую победу ещё по 500К.
    Ссылка
    Михаил Грозный
    online
    Михаил Грозный, 29.11.2021 22:00
    0
    Настоящие робин гуды делятся всегда. Теперь надо Шахте отдать долг и забрать у Динамо.
    Ссылка
    kortizol1331
    kortizol1331, 29.11.2021 21:36
    -6
    победа победа вместо обеда
    Ссылка
    vladimirpa12
    vladimirpa12, 29.11.2021 21:55
    -7
    Зачем им это, чтобы потом опять с позором в Европе проигрывать?
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