16-й тур
Александрия
0 : 1
Заря
29.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Виктор СКРИПНИК: «Это важная победа, чтобы не отставать от третьего места»

Наставник «Зари» прокомментировал минимальную победу над «Александрией»

  • 30.11.2021 02:51
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Виктор СКРИПНИК: «Это важная победа, чтобы не отставать от третьего места»
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Заря» обыграла «Александрию» в матче 16-го тура Украинской Премьер-лиги. Игра закончилась со счетом 1:0. Наствник луганчан Виктор Скрипник прокомментировал результат.

«У нас хорошее настроение после победы, так как прошлые две игры после паузы мы проиграли. «Заря» была в зоне турбулентности. С учетом погоды, выходила на первый план борьба, выигрыш второго мяча. Команды играли преимущественно длинными передачами. Сегодня был шанс вернуться на победный путь. Нам повезло, что мы первые забили гол. Соперник пошел вперед, но мы выдержали. Эта победа нам очень важна, чтобы не отставать от третьего места», - сказал Скрипник.

Источник — ФК Александрия

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