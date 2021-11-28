Очень прилично провела середину осени «Заря», но на решающий отрезок луганчан все же не хватило – еврокубковой весны у команды не будет. «Александрия» же, напротив, здорово стартовала в сезоне, к окончанию календарного года явно растеряв свои лучшие качества.

Заря

Конечно, от визита коллектива Виктора Скрипника в Рим все украинские любители футбола ждали сенсации, однако чуда не произошло – уровень игры соперника оказался куда выше. Логично, что и предъявлять какие-то претензии своим подопечным после 0:4 от «Ромы» рулевой луганчан не стал: «Нам очень сложно играть против мотивированной команды. «Роме» нужна была победа, они провели идеальный матч. Есть встречи, когда фавориты не побеждают, но этого не случилось. Победил класс, сильнейшая команда. Мы совершили ошибки, но не могу винить свою команду».

Куда больше вопросов могло быть после поражения во Львове (1:2) недельной давности, когда оборвалось победное шествие «Зари» по УПЛ. Хотя, тот поединок команда проводила сквозь призму подготовки к важнейшей встрече Лиги Конференций, поэтому тренерский штаб экспериментировал с составом. На второй тайм, как помним, приберегались Жуниньо и Владислав Кабаев, со скамейки наблюдал за игрой восстановившийся после травмы Виталий Вернидуб. Положительным моментом во львовском поединке стал дебютный в сезоне гол нечасто появляющегося в составе Максима Лунева, отличившегося классным дальним ударом с передачи Аллахьяра. Отрицательный – предупреждение Кабаеву, из-за которого ему теперь придется пропустить выезд.

Александрия

Всего одну победу в шести последних матчах Премьер-лиги добыла команда, и более красноречивой статистики в такой ситуации вряд ли найдешь. В прошлом туре «Александрия» и вовсе установила собственный антирекорд чемпионата, впервые пропустив больше двух мячей за игру. Опять же, о сильнейшем составе неделю назад у коллектива Юрия Гуры речь также не шла: в лазарет попал Эмиль Мустафаев, давно лечатся Кирилл Ковалец и Сергей Грынь, а Каспарс Дубра получил отдых после игр за свою национальную сборную.

Наставник «Александрии» поражение от днепрян комментировал также без лишних упреков: «Моменты были. Во втором тайме были и удары по воротам, но не реализовали. Понятно, что трудно что-то сделать после 1:3, но считаю, что ребята молодцы». С луганчанами из-за дисквалификации точно не поможет Сергей Рыбалка – кстати, очень неплохо отыгравший против «Днепра-1».

Статистика встреч

С переменным успехом проходят противостояния соперников. К примеру, в прошлом сезоне «Заря» одержала две победы, а в позапрошлом – «Александрия» выиграла три матча из четырех, еще один сведя вничью. Соответственно, и общий примерный паритет в балансе встреч нисколько не удивляет: 8 побед «Александрии» и 7 «Зари» в 21 игре чемпионата. Прошедшим летом в Запорожье сильнее оказалась команда Юрия Гуры – 1:0, а гол тогда забил Иван Калюжный, которому ассистировал уже упоминавшийся Ковалец.

Ориентировочные составы:

«Александрия»: Билык, Цуриков, Дубра, Мельник, Бабогло, Мирошниченко, Калюжный, Третьяков, Кирюханцев, Дрышлюк, Устименко.

«Заря»: Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниньо, Цвек, Булеца, Хомченовский, Громов, Аллахьяр, Шахаб.

Прогноз на противостояние

Традиционно напряженным и вязким ожидается поединок в Александрии. Хозяева пребывают явно не в лучшей форме, а у гостей точно будет эмоциональный спад после фиаско в еврокубках. Вероятнее всего, победитель в матче не будет определен.

29 ноября, понедельник