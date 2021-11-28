В понедельник, 29-го ноября, состоится поединок 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Александрия» и луганская «Заря». Матч пройдет в Александрии, на поле стадиона КСК «Ника», начало в 19:30.

Заключительный матч футбольного уик-энда нашего национального первенства оказался вынесен на следующую неделю из-за участия одного из его участников, коллектива Виктора Скрипника, в международных состязаниях. Луганчане опозорились в гостевом матче против римской «Ромы» (0:4), лишившись при этом шансов на участие в весенней части еврокубков следом за киевским «Динамо» и донецким «Шахтером», поэтому теперь будет решать задачи исключительно на внутренней арене. А тут у «Зари» есть прекрасная возможность отбросить из зоны преследования «Александрию» в очном поединке, поэтому «мужики» будут цепляться за нее всеми оставшимися силами.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Заря».