В понедельник, 29-го ноября, состоялся поединок 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Александрия» проиграла луганской «Заре».
Украинская Премьер-лига. 16-й тур.
«Александрия» – «Заря» – 0:1
Имереков, 16
Обзор матча
Гол Имерекова
Лучшие моменты первого тайма
Лучшие моменты второго тайма
События матча
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Максим Имереков (Заря).
Источник — Sport.ua
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