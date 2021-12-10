Уходит эпоха. Стало известно, где продолжит карьеру Марлос

Полузащитник Марлос, у которого 31 декабря истекает контракт с донецким «Шахтером», фактически определился с клубом, в котором продолжит карьеру.
Им станет бразильский «Атлетико Паранаэнсе», который стремится усилить команду к сезону 2022 года. Переговоры ведет непосредственно президент клуба Марио Селсо Петралья с самим игроком, информирует веб-портал Trétis.
Переговоры трудны с финансовой точки зрения, поскольку Марлос получает в Украине очень высокую зарплату, которая не по силам и «Атлетико Паранаэнсе», и другим бразильским клубам. Однако семейный вопрос влияет на футболиста, который родился в этих краях и поддерживает местный клуб.
33-летний Марлос провел 26 матчей в текущем сезоне за «Шахтер», забив 3 мяча и отдав 5 результативных передач (учитывая все турниры). Марлос играет в Украине с 2011 года и даже был натурализован, чтобы выступать за сборную Украины (27 матчей, 1 гол).
Помимо «Атлетико Паранаэнсе», есть и другие заинтересованные в услугах игрока клубы из Турции и Бразилии. Марлос должен прибыть в Куритибу в ближайшие несколько дней, чтобы провести отпуск со своей семьей.
Источник — Sport.ua
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В Динамо таким Данило Силва был.
Удачи ему в дальнейшей карьере !!!
В Динамо таким Данило Силва был.
Удачи ему в дальнейшей карьере !!!
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