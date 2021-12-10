Уходит эпоха. Стало известно, где продолжит карьеру Марлос

Хавбек «Шахтера» ведет переговоры с бразильским «Атлетико Паранаэнсе»

  • 10.12.2021 22:59
  • 3617 просмотров
  • 2 комментария
Уходит эпоха. Стало известно, где продолжит карьеру Марлос
© ФК Шахтер Донецк. Марлос

Полузащитник Марлос, у которого 31 декабря истекает контракт с донецким «Шахтером», фактически определился с клубом, в котором продолжит карьеру.

Им станет бразильский «Атлетико Паранаэнсе», который стремится усилить команду к сезону 2022 года. Переговоры ведет непосредственно президент клуба Марио Селсо Петралья с самим игроком, информирует веб-портал Trétis.

Переговоры трудны с финансовой точки зрения, поскольку Марлос получает в Украине очень высокую зарплату, которая не по силам и «Атлетико Паранаэнсе», и другим бразильским клубам. Однако семейный вопрос влияет на футболиста, который родился в этих краях и поддерживает местный клуб.

33-летний Марлос провел 26 матчей в текущем сезоне за «Шахтер», забив 3 мяча и отдав 5 результативных передач (учитывая все турниры). Марлос играет в Украине с 2011 года и даже был натурализован, чтобы выступать за сборную Украины (27 матчей, 1 гол).

Помимо «Атлетико Паранаэнсе», есть и другие заинтересованные в услугах игрока клубы из Турции и Бразилии. Марлос должен прибыть в Куритибу в ближайшие несколько дней, чтобы провести отпуск со своей семьей.

Источник — Sport.ua

(21 голос)

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Комментарии
Сначала:
    avk2307
    avk2307, 10.12.2021 23:25
    +10
    Марлос один из тех бразильцев,которые скорее ближе к украинцам.
    В Динамо таким Данило Силва был.
    Удачи ему в дальнейшей карьере !!!
    Ссылка
    ChevChelios
    online
    ChevChelios, 11.12.2021 00:09
    +1
    avk2307, 10.12.2021 23:25
    Марлос один из тех бразильцев,которые скорее ближе к украинцам.
    В Динамо таким Данило Силва был.
    Удачи ему в дальнейшей карьере !!!
    Бетао
    Ссылка
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