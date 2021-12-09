ОФИЦИАЛЬНО. Тедеско возглавил РБ Лейпциг

36-летний специалист подписал контракт на полтора года

  • 09.12.2021 12:43
  • 452 просмотра
  • 3 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Тедеско возглавил РБ Лейпциг
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный итальянский тренер Доменико Тедеско возглавил «РБ Лейпциг».

36-летний специалист подписал с «быками» контракт до июня 2023 года. На тренерском мостике Тедеско заменил ранее уволенного Джесси Марша.

«РБ Лейпциг» набрал 18 очков в 14 турах Бундеслиги и идёт на 11-м месте в таблице. Также немцы пробились в плей-офф Лиги Европы.

Тедеско ранее в своей карьере возглавлял «Шальке» и московский «Спартак», который он покинул в мае 2021 года.

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Тарас Чубак
    Тарас Чубак, 09.12.2021 13:12
    0
    cooperchack, 09.12.2021 12:54
    Уничтожил Шальке ,вот и уничтожит Лейпциг.
    З ним Шальке на 2 міцсі було у Бундеслізі, тому я не казав про знищив, у Шальке трабли вже давно, але його період був норм і навіть дуже. + у Німеччині він вважався ледь не більш талановитим ніж Нагельсман, тому йому і дають ще шанси
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    Вадим Кузьменко
    online
    Вадим Кузьменко, 09.12.2021 13:01
    0
    Я думал только у нас такое возможно. А оно везде так
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    cooperchack
    cooperchack, 09.12.2021 12:54
    0
    Уничтожил Шальке ,вот и уничтожит Лейпциг.
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