ОФИЦИАЛЬНО. Тедеско возглавил РБ Лейпциг

Известный итальянский тренер Доменико Тедеско возглавил «РБ Лейпциг».
36-летний специалист подписал с «быками» контракт до июня 2023 года. На тренерском мостике Тедеско заменил ранее уволенного Джесси Марша.
«РБ Лейпциг» набрал 18 очков в 14 турах Бундеслиги и идёт на 11-м месте в таблице. Также немцы пробились в плей-офф Лиги Европы.
Тедеско ранее в своей карьере возглавлял «Шальке» и московский «Спартак», который он покинул в мае 2021 года.
Welcome to #RBLeipzig, Domenico #Tedesco! 🤝— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) December 9, 2021
The 36-year-old takes over from Jesse Marsch as head coach on a deal until June 2023.
🔴⚪ #WeAreLeipzig pic.twitter.com/0GWYAWoiPa
Источник — Sport.ua
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