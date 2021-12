ОФИЦИАЛЬНО. Тедеско возглавил РБ Лейпциг

Известный итальянский тренер Доменико Тедеско возглавил «РБ Лейпциг».

36-летний специалист подписал с «быками» контракт до июня 2023 года. На тренерском мостике Тедеско заменил ранее уволенного Джесси Марша.

«РБ Лейпциг» набрал 18 очков в 14 турах Бундеслиги и идёт на 11-м месте в таблице. Также немцы пробились в плей-офф Лиги Европы.

Тедеско ранее в своей карьере возглавлял «Шальке» и московский «Спартак», который он покинул в мае 2021 года.

Welcome to #RBLeipzig, Domenico #Tedesco! 🤝



The 36-year-old takes over from Jesse Marsch as head coach on a deal until June 2023.



🔴⚪ #WeAreLeipzig pic.twitter.com/0GWYAWoiPa