ОФИЦИАЛЬНО. Лейпциг уволил главного тренера

РБ «Лейпциг» попрощался с главным тренером Джесси Маршем. Специалист уволен со своего поста. Об этом сообщил пресс-служба клуба.

Джесси Маршу не простили результаты команды в этом сезоне. В данный момент «Лейпциг» занимает 11 место в турнирной таблице Бундеслиги. В 14-м туре команда потерпела третье поражение подряд, уступив «Униону» (1:2).

Напомним, что Марш возглавил РБ «Лейпциг» в апреле 2021 года, заменив на этой должности Юлиана Нагельсманна, который перебрался в «Баварию».

Место Марша в «Лейпциге» временно займет его ассистент Ахим Байерлорцер.

#RBLeipzig and head coach Jesse #Marsch have mutually agreed to part ways. Jesse Marsch has been released from his contract with immediate effect.



