ОФИЦИАЛЬНО. Лейпциг уволил главного тренера

РБ «Лейпциг» попрощался с главным тренером Джесси Маршем. Специалист уволен со своего поста. Об этом сообщил пресс-служба клуба.
Джесси Маршу не простили результаты команды в этом сезоне. В данный момент «Лейпциг» занимает 11 место в турнирной таблице Бундеслиги. В 14-м туре команда потерпела третье поражение подряд, уступив «Униону» (1:2).
Напомним, что Марш возглавил РБ «Лейпциг» в апреле 2021 года, заменив на этой должности Юлиана Нагельсманна, который перебрался в «Баварию».
Место Марша в «Лейпциге» временно займет его ассистент Ахим Байерлорцер.
#RBLeipzig and head coach Jesse #Marsch have mutually agreed to part ways. Jesse Marsch has been released from his contract with immediate effect.— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) December 5, 2021
⚪🔴 #WeAreLeipzig pic.twitter.com/JQYkaCUJam
Источник — Sport.ua
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