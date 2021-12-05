ОФИЦИАЛЬНО. Лейпциг уволил главного тренера

Джесси Марш покидает клуб после третьего поражения подряд

  • 05.12.2021 13:41
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ОФИЦИАЛЬНО. Лейпциг уволил главного тренера
© Getty Images/Global Images Ukraine

РБ «Лейпциг» попрощался с главным тренером Джесси Маршем. Специалист уволен со своего поста. Об этом сообщил пресс-служба клуба.

Джесси Маршу не простили результаты команды в этом сезоне. В данный момент «Лейпциг» занимает 11 место в турнирной таблице Бундеслиги. В 14-м туре команда потерпела третье поражение подряд, уступив «Униону» (1:2).

Напомним, что Марш возглавил РБ «Лейпциг» в апреле 2021 года, заменив на этой должности Юлиана Нагельсманна, который перебрался в «Баварию».

Место Марша в «Лейпциге» временно займет его ассистент Ахим Байерлорцер.

Источник — Sport.ua

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