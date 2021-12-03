14-й тур
Унион Берлин
2 : 1
РБ Лейпциг
03.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Три поражения Ред Булла. Унион Берлин обыграл РБ Лейпциг и вошел в зону ЛЧ

У хозяев поля забили Тайво Авонийи и Тимо Баумгартль

  • 03.12.2021 23:47
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Три поражения Ред Булла. Унион Берлин обыграл РБ Лейпциг и вошел в зону ЛЧ
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 14-го тура чемпионата Германии «Унион» Берлин победил РБ «Лейпциг» со счетом 2:1.

У хозяев поля забили Тайво Авонийи и Тимо Баумгартль, а у гостей отличился Кристофер Нкунку.

«Унион» набрал 23 очка и вошел в топ-4 Бундеслиги, зону Лиги чемпионов. РБ «Лейпциг» потерпел 3-е поражение подряд, у команды 18 очков и 8-я позиция.

Бундеслига. 14-й тур

Унион Берлин  РБ Лейпциг  2:1

Голы: Авонийи, 6, Баумгартль, 57 – Нкунку, 13.

Унион Берлин: Луте, Фридрих, Рюерсон, Гиссельманн, Баумгартль, Кнохе, Хедира, Премель, Крузе (Харагути, 72), Авонийи (Фогльзаммер, 79), Беккер (Беренс, 79)

РБ Лейпциг: Гулачи, Клостерманн (Симакан, 70), Мукьеле, Гвардиол, Хенрикс (Форсберг, 64), Анхелиньо, Адамс, Собослои (Броббей, 77), Нкунку, Лаймер (Кампль, 70), Андре Силва

Предупреждения: Хедира 64 - Собослои 65

Судья: Осмерс

Источник — Sport.ua

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