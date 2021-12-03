Три поражения Ред Булла. Унион Берлин обыграл РБ Лейпциг и вошел в зону ЛЧ

В матче 14-го тура чемпионата Германии «Унион» Берлин победил РБ «Лейпциг» со счетом 2:1.
У хозяев поля забили Тайво Авонийи и Тимо Баумгартль, а у гостей отличился Кристофер Нкунку.
«Унион» набрал 23 очка и вошел в топ-4 Бундеслиги, зону Лиги чемпионов. РБ «Лейпциг» потерпел 3-е поражение подряд, у команды 18 очков и 8-я позиция.
Бундеслига. 14-й тур
Унион Берлин – РБ Лейпциг – 2:1
Голы: Авонийи, 6, Баумгартль, 57 – Нкунку, 13.
Унион Берлин: Луте, Фридрих, Рюерсон, Гиссельманн, Баумгартль, Кнохе, Хедира, Премель, Крузе (Харагути, 72), Авонийи (Фогльзаммер, 79), Беккер (Беренс, 79)
РБ Лейпциг: Гулачи, Клостерманн (Симакан, 70), Мукьеле, Гвардиол, Хенрикс (Форсберг, 64), Анхелиньо, Адамс, Собослои (Броббей, 77), Нкунку, Лаймер (Кампль, 70), Андре Силва
Предупреждения: Хедира 64 - Собослои 65
Судья: Осмерс
Источник — Sport.ua
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