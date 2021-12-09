Это провал. Барса не вышла из группы ЛЧ впервые за 21 год

«Барселона» по итогам группового турнира Лиги чемпионов в своем квартете заняла только 3-е место и отправилась в Лигу Европы.

Каталонская команда впервые с сезона 2000/01 не сумела выйти из группы. Правда, это не учитывая сезон 2003/04, когда «Барселоны» вообще не было в Лиге чемпионов после провала в Ла Лиге сезоном ранее.

В нынешней Лиге чемпионов «Барселона» сумела дважды обыграть «Динамо», но дважды уступила «Баварии», а также проиграла и сыграла вничью с «Бенфикой».

Некоторые игроки нынешнего состава каталонцев еще не родились, когда команда в последний раз не выходила в плей-офф ЛЧ (Ансу Фати, Гави, Педри).