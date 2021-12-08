Бавария
3 : 0
Барселона
08.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Бавария бьет Барселону и отправляет каталонцев в Лигу Европы

Хави не успел исправить ситуацию в каталонской команде

  • 08.12.2021 23:55
  • 1591 просмотр
  • 10 комментариев
Бавария бьет Барселону и отправляет каталонцев в Лигу Европы
© Getty Images/Global Images Ukraine. Какая такая Лига Европы?

«Барселона» в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов приехала в гости к «Баварии», которая уже решила все вопросы и вышла в плей-офф.

Однако «Барселона», находившаяся под угрозой вылета из ЛЧ из-за шансов «Бенфики» в матче с «Динамо», не сумела победить в Мюнхене.

«Бавария» выиграла 3:0 и с 18 очками доминирует в группе. А вот «Барселона» с 7 очками пропускает «Бенфику» и отправляется в Лигу Европы. Каталонцы не вышли из группы ЛЧ впервые с сезона 2000/01.

«Динамо», к сожалению, завершает евросезон с 1 очком.

Группа E

Бавария - Барселона 3:0
Голы: Мюллер, 34, Сане, 43, Мусиала, 62

Бавария: Нойер, Павар, Упамекано, Зюле (Ньянзу, 79), Дэвис (Ричардс, 71), Толиссо (Рока, 60), Мусиала, Коман (Сарр, 71), Мюллер, Сане, Левандовски (Тилман, 79)

Барселона: тер Штеген, Араужо, Пике, Ленгле, Альба (Мингеса, 31), Бускетс, Гави (Демир, 87), Ф.де Йонг, Дест (Нико, 46), Дембеле (Коутиньо, 74), Депай

1. Бавария - 18
2. Бенфика - 8
3. Барселона - 7
4. Динамо - 1

Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    OKs100
    OKs100, 08.12.2021 23:58 (изменен)
    +5
    В Лиге Европы Барсе самое место. Будет играть с равными себе клубами типа Слована и АИК.
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    Scofield Lincoln, 09.12.2021 00:17
    +4
    С дебютом Барсу, в ЛЕ!
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    TimurKhAI
    TimurKhAI, 09.12.2021 00:09
    +1
    После победы в ЛЧ-14/15 в "Барселону" загрузили новую версию программного обеспечения, которая блокирует возможность проигрывать в ЛЧ с минимальным счётом
    Уже 7 сезонов данная функция работает без сбоев, можете сами убедиться:
    https://kassiesa.net/uefa/clubs/search/index.php?search= FC Barcelona
    Ссылка
    Karaim2011
    online
    Karaim2011, 09.12.2021 00:03
    +1
    Не, ну если честно, то я рад за барсу!
    Вон Динамо и шахта не смогли выйти в плей-офф ЛЕ, а барса - смогла!💪
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    Karaim2011
    online
    Karaim2011, 09.12.2021 00:00
    +1

    Что тут сказать?
    Браво!
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    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 09.12.2021 01:04
    0
    кто-то из игроков топ-клуба говорил, что у него есть
    кубки ЛЧ и ЛЕ, а у Барсы и Месси кубка ЛЕ нет.
    Барса может взять кубок ЛЕ, но уже без Месси...
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    rasta13
    online
    rasta13, 09.12.2021 00:42
    0
    OKs100, 08.12.2021 23:58
    В Лиге Европы Барсе самое место. Будет играть с равными себе клубами типа Слована и АИК.
    Ну это ты уже загнул, нечего стёбатся с барсы, спады и перестройки у всех команд бывают.
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    Sonnenaufgang
    online
    Sonnenaufgang, 09.12.2021 00:25
    0
    Блин, Левандовски не забил. Разве так бывает?
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    Karaim2011
    online
    Karaim2011, 09.12.2021 00:03
    0
    Уровень!
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    joytok
    online
    joytok, 09.12.2021 00:09
    -1
    Как можно было такую Барсу хотя бы дома не обуть???
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