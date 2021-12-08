Бавария бьет Барселону и отправляет каталонцев в Лигу Европы

«Барселона» в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов приехала в гости к «Баварии», которая уже решила все вопросы и вышла в плей-офф.

Однако «Барселона», находившаяся под угрозой вылета из ЛЧ из-за шансов «Бенфики» в матче с «Динамо», не сумела победить в Мюнхене.

«Бавария» выиграла 3:0 и с 18 очками доминирует в группе. А вот «Барселона» с 7 очками пропускает «Бенфику» и отправляется в Лигу Европы. Каталонцы не вышли из группы ЛЧ впервые с сезона 2000/01.

«Динамо», к сожалению, завершает евросезон с 1 очком.

Группа E

Бавария - Барселона 3:0

Голы: Мюллер, 34, Сане, 43, Мусиала, 62

Бавария: Нойер, Павар, Упамекано, Зюле (Ньянзу, 79), Дэвис (Ричардс, 71), Толиссо (Рока, 60), Мусиала, Коман (Сарр, 71), Мюллер, Сане, Левандовски (Тилман, 79)

Барселона: тер Штеген, Араужо, Пике, Ленгле, Альба (Мингеса, 31), Бускетс, Гави (Демир, 87), Ф.де Йонг, Дест (Нико, 46), Дембеле (Коутиньо, 74), Депай

1. Бавария - 18

2. Бенфика - 8

3. Барселона - 7

4. Динамо - 1