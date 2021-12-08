Бавария бьет Барселону и отправляет каталонцев в Лигу Европы

«Барселона» в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов приехала в гости к «Баварии», которая уже решила все вопросы и вышла в плей-офф.
Однако «Барселона», находившаяся под угрозой вылета из ЛЧ из-за шансов «Бенфики» в матче с «Динамо», не сумела победить в Мюнхене.
«Бавария» выиграла 3:0 и с 18 очками доминирует в группе. А вот «Барселона» с 7 очками пропускает «Бенфику» и отправляется в Лигу Европы. Каталонцы не вышли из группы ЛЧ впервые с сезона 2000/01.
«Динамо», к сожалению, завершает евросезон с 1 очком.
Группа E
Бавария - Барселона 3:0
Голы: Мюллер, 34, Сане, 43, Мусиала, 62
Бавария: Нойер, Павар, Упамекано, Зюле (Ньянзу, 79), Дэвис (Ричардс, 71), Толиссо (Рока, 60), Мусиала, Коман (Сарр, 71), Мюллер, Сане, Левандовски (Тилман, 79)
Барселона: тер Штеген, Араужо, Пике, Ленгле, Альба (Мингеса, 31), Бускетс, Гави (Демир, 87), Ф.де Йонг, Дест (Нико, 46), Дембеле (Коутиньо, 74), Депай
1. Бавария - 18
2. Бенфика - 8
3. Барселона - 7
4. Динамо - 1
Источник — Sport.ua
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Вон Динамо и шахта не смогли выйти в плей-офф ЛЕ, а барса - смогла!💪
Что тут сказать?
Браво!
кубки ЛЧ и ЛЕ, а у Барсы и Месси кубка ЛЕ нет.
Барса может взять кубок ЛЕ, но уже без Месси...
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