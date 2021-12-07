Бавария
0 : 0
Барселона
08.12.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Бавария – Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Каталонцам нужно набирать очки в матче с немотивированными немцами и выходить в плей-офф

  • 07.12.2021 15:16
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Бавария – Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 8 декабря, состоится поединок 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором мюнхенская «Бавария» примет каталонскую «Барселону».

Матч пройдет в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

«Бавария»

Последний тур группового этапа Лиги чемпионов для мюнхенского клуба не имеет никакого значения, разве что громкая вывеска «Бавария» – «Барселона» вынуждает серьезно отнестись к этому матчу. Подопечные Юлиана Нагельсманна не теряли очков в турнире, в активе команды 5 побед и 15 очков. Мюнхенцы обыграли всех соперников с впечатляющим общим счетом 19:3.

Команда уверенно играет не только в ЛЧ, но и в чемпионате Германии. В последней игре «Бавария» одержала важную победу над своим главным конкурентом в турнирной таблице – дортмундской «Боруссией» (3:2). В очередной раз свой высокий класс продемонстрировал Роберт Левандовски. Дубль от поляка многие рассматривали как еще один пример, что именно Роберту нужно было давать Золотой мяч, а не Лео Месси. В первом туре «Бавария» не оставила шансов «Барселоне» на Камп Ноу, является фаворитом команда и в этот раз. 

«Барселона»

Для «Барселоны» это ключевой матч турнира. Подопечные Хави занимают второе место в группе, имея двухочковый перевес над «Бенфикой», которая в параллельной игре будет встречаться с «Динамо». Португальцы с большой долей вероятности выиграют свой матч, поэтому каталонцам также нужно побеждать, чтобы проходить дальше.

После назначения Хави в каталонском клубе ситуация радикально не улучшилась. У команды проблемы с составом, поскольку постоянно вылетает кто-то из основных игроков, также новому наставнику не удалось усовершенствовать качество футбола. В последнем туре Ла Лиги «Барселона» потерпела первое поражение при Хави, уступив на своем поле «Бетису». Несмотря на эту неудачу, наставник выражает уверенность, что его команда может победить «Баварию» в Мюнхене. А что ему остается делать?

«Барселона» в этом сезоне выиграла всего лишь два матча на выезде. В одном из них сине-гранатовые с трудом обыграли «Динамо» (1:0). Будет непросто и в этом матче с немотивированной «Баварией».

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в этом поединке «Бавария» одержит победу. Наша ставка – П1 c коэффициент 1,64 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы:

«Бавария»: Нойер - Павар, Зюле, Ньянзу, Ричардс, Рока, Горетцка, Гнабри, Мюллер, Мусиала, Левандовски.

«Барселона»: Тер Штеген - Дест, Араухо, Пике, Альба, Гонсалес, Бускетс, Де Йонг, Дембеле, Депай, Коутиньо.

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8 декабря, среда

«Бавария» – «Барселона»
Мюнхен. Стадион «Альянц Арена». 22:00
ТВ-трансляция на телеканале Megogo
Прогноз Sport.ua —2:0

Источник — Sport.ua

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