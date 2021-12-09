ХАВИ: «Бавария была лучше Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги поражения от мюнхенской «Баварии» (0:3) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов. «Барселона» не смогла выйти из группы впервые за 21 год. «Блаугранас» заняли итоговое третье место, пропустив вперед «Баварию» и «Бенфику».

«Мюнхенцы были лучше нас, они превосходили. Мы старались из последних сил, встречали их на чужой половине поля и вступали в отбор мяча, но уже вскоре нас дожали», — сказал Хави после матча.