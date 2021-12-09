Бавария
3 : 0
Барселона
08.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ХАВИ: «Бавария была лучше Барселоны»

Наставник «блаугранас» рассказал о вылете своей команды из Лиги чемпионов

  • 09.12.2021 02:08
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ХАВИ: «Бавария была лучше Барселоны»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги поражения от мюнхенской «Баварии» (0:3) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов. «Барселона» не смогла выйти из группы впервые за 21 год. «Блаугранас» заняли итоговое третье место, пропустив вперед «Баварию» и «Бенфику».

«Мюнхенцы были лучше нас, они превосходили. Мы старались из последних сил, встречали их на чужой половине поля и вступали в отбор мяча, но уже вскоре нас дожали», — сказал Хави после матча.

Источник — УЕФА

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