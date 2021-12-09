8 декабря в 22:00 состоялся матч 6-го тура Лиги чемпионов, в котором играли «Бавария» и «Барселона» (3:0).
Бавария – Барселона – 3:0. Видео голов и обзор матча
Голы: Мюллер, 34, Сане, 43, Мусиала, 62.
ГОЛ! 1:0. Мюллер, 34 мин.
ГОЛ! 2:0. Сане, 43 мин.
ГОЛ! 3:0. Мусиала, 62 мин.
События матча
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Джамал Мусиала (Бавария).
|43'
|ГОЛ ! Мяч забил Леруа Сане (Бавария).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Томас Мюллер (Бавария).
Источник — Sport.ua
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