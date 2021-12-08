Бавария – Барселона. Аудиотрансляция матча Лиги чемпионов

Предлагаем вашему вниманию аудиотрансляцию поединка Лиги чемпионов в Лиссабоне

  • 08.12.2021 18:26
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Бавария – Барселона. Аудиотрансляция матча Лиги чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

В заключительном поединке группового этапа Лиги чемпионов в группе E состоится матч Бавария – Барселона.

8 декабря 2021 года. 22:00. Мюнхен. Стадион Альянц Арена

Групповой этап Лиги Чемпионов. 6-й тур 

В среду, 8 декабря, состоятся заключительные матчи группового этапа Лиги чемпионов. В группе Е, где последние деньки доживает киевское Динамо, путёвку в плей-офф гарантировала себе пока что только Бавария. Мюнхенцы в шестом туре примут Барселону, которую в первом круге разгромили со счётом 3:0 и которой в этом матче требуется только победа. Если победы не случится - тогда каталонцам нужно изо всех сил болеть за команду Мирчу Луческу в надежде, что та не даст Бенфике себя обыграть. Иными словами, Барселона выйдет в плей-офф, если обыграет Баварию, либо же если Бенфика потеряет очки в параллельном поединке. Лиссабонцы, в свою очередь, выходят в плей-офф при условии победы над Динамо и одновременном невыигрыше Барселоны в матче с Баварией. 

Источник — Sport.ua

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