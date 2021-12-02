Финал Кубка Дэвиса. Известны все команды-полуфиналисты

Состоялся последний четвертьфинальный матч в рамках финального турнира Кубка Дэвиса.
Сборная ФТР прогнозировано одолела команду Швеции. Это было единственное противостояние данной стадии, где обошлось без парной встречи.
В полуфинале команда РТФ сразится с Германией четвертого декабря в Мадриде.
Финал Кубка Дэвиса. 1/4 финала
Андрей Рублев (Россия) – Элиас Имер (Швеция) – 6:2, 5:7, 7:6(3)
Даниил Медведев (Россия) – Микаэль Имер (Швеция) – 6:4, 6:4
РТФ – Швеция – 2:0
Финал Кубка Дэвиса. Пары 1/2 финала
РТФ – Германия
Сербия – Хорватия
Fearsome Four 💪#DavisCupFinals #byRakuten pic.twitter.com/7uJNOi6dA5— Davis Cup (@DavisCup) December 2, 2021
Closing in on the finish 🏁#DavisCupFinals #byRakuten pic.twitter.com/1QyaTq8AUZ— Davis Cup (@DavisCup) December 2, 2021
Источник — Sport.ua
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