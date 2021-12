Финал Кубка Дэвиса. Известны все команды-полуфиналисты

Состоялся последний четвертьфинальный матч в рамках финального турнира Кубка Дэвиса.



Сборная ФТР прогнозировано одолела команду Швеции. Это было единственное противостояние данной стадии, где обошлось без парной встречи.



В полуфинале команда РТФ сразится с Германией четвертого декабря в Мадриде.



Финал Кубка Дэвиса. 1/4 финала

Андрей Рублев (Россия) – Элиас Имер (Швеция) – 6:2, 5:7, 7:6(3)

Даниил Медведев (Россия) – Микаэль Имер (Швеция) – 6:4, 6:4

РТФ – Швеция – 2:0



Финал Кубка Дэвиса. Пары 1/2 финала

РТФ – Германия

Сербия – Хорватия



Closing in on the finish 🏁#DavisCupFinals #byRakuten pic.twitter.com/1QyaTq8AUZ