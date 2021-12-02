Финал Кубка Дэвиса. Известны все команды-полуфиналисты

В заключительном четвертьфинале обошлось без сенсаций

  • 02.12.2021 21:59
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Финал Кубка Дэвиса. Известны все команды-полуфиналисты
© Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся последний четвертьфинальный матч в рамках финального турнира Кубка Дэвиса. 
 
Сборная ФТР прогнозировано одолела команду Швеции. Это было единственное противостояние данной стадии, где обошлось без парной встречи.
 
В полуфинале команда РТФ сразится с Германией четвертого декабря в Мадриде.
 
Финал Кубка Дэвиса. 1/4 финала

Андрей Рублев (Россия) – Элиас Имер (Швеция) – 6:2, 5:7, 7:6(3)
Даниил Медведев (Россия) – Микаэль Имер (Швеция) – 6:4, 6:4

РТФ – Швеция – 2:0
 
Финал Кубка Дэвиса. Пары 1/2 финала

РТФ – Германия
Сербия – Хорватия
 

Источник — Sport.ua

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