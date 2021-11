Карим БЕНЗЕМА: «Всем спасибо за поддержку. Шоу должно продолжаться»

Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема поблагодарил всех, кто поддерживал его в голосовании за Золотой мяч.

Напомним, 33-летний форвард занял четвертое место. А Золотой мяч в седьмой раз в карьере получил Лионель Месси.

«Всем спасибо за поддержку. Я играю в футбол для вас. Шоу должно продолжаться», — написал Карим в Twitter.

Бензема пропустил церемонию вручения Золотого мяча в Париже.

Thanks to everyone who support me I play football for you and the show must go on ❤️⚔️🔥#HalaMadrid #Nueve #Alhamdulillah pic.twitter.com/6w62ehPpuW