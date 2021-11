ВИДЕО. Месси после завоевания Золотого мяча зажег Эйфелеву башню

В парижском театре «Шатле» 29 ноября прошла церемония вручения награды Золотой мяч (Ballon d'Or) для лучшего футболиста 2021 года.

В этом году награду в седьмой раз получил Лионель Месси. Во время церемонии награждения организаторы попросили Месси нажать на кнопку, после чего Эйфелева башня начала мерцать в честь победы Лео.



Breathtaking moment. Lionel Messi pushed the button to light up the Eiffel Tower in his honor. #BallonDor #BallonDor2021 #Messi pic.twitter.com/Hh84YQUyic