Ждем голы. Малиновский – в старте на матч против Янг Бойз

23 ноября «Аталанта» сыграет матч пятого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Янг Бойз». Украинский полузащитник Руслан Малиновский появится на поле с первых минут.
В текущем сезоне украинец провел три матча в Лиге чемпионов, дважды выходил в стартовом составе. Результативніми действиями не отличился.
Матч «Янг Бойз» – «Аталанта» начнется в 22:00 по Киеву.
Источник — Sport.ua
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