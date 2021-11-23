Ждем голы. Малиновский – в старте на матч против Янг Бойз

23 ноября «Аталанта» сыграет матч пятого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Янг Бойз». Украинский полузащитник Руслан Малиновский появится на поле с первых минут.



В текущем сезоне украинец провел три матча в Лиге чемпионов, дважды выходил в стартовом составе. Результативніми действиями не отличился.



Матч «Янг Бойз» – «Аталанта» начнется в 22:00 по Киеву.