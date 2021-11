Эктор Купер дал маху. ДР Конго и Мбокани могут исключить из борьбы за ЧМ

Тренеры сборной ДР Конго допустила грубейшую ошибку, из-за которой могут прекратить борьбу за выход на чемпионат мира.

Команда знаменитого тренера Эктора Купера в 6-м туре группового раунда обыграла Бенин (2:0) и заняла первое место в группе квалификации ЧМ-2022.

Первый гол в матче с пенальти забил экс-форвард киевского «Динамо» Дьемерси Мбокани. Однако после игры неожиданно сборная Бенина подала протест.

Как оказалось, хозяева поля нарушили регламент, сделал 4 замены в 4 окна. А по правилам разрешены 5 замен в 3 окна.

Скорее всего, ДР Конго получит техническое поражение, из-за которого потеряет первое место в группе и вылетит из борьбы за путевку на ЧМ-2022.

В плей-офф африканского отбора вышли 10 победителей групп: Алжир, Тунис, Нигерия, Камерун, Мали, Египет, Гана, Сенегал, Марокко, ДР Конго. Они должны в плей-офф разыграть 5 путевок на ЧМ-2022.

Квалификация ЧМ-2022

Африканская зона

