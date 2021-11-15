ВИДЕО. Мбокани забил гол и принес ДР Конго первое место в группе отбора ЧМ

Бывший игрок «Динамо» реализовал пенальти в матче против Бенина

  • 15.11.2021 15:20
  • 1032 просмотра
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ВИДЕО. Мбокани забил гол и принес ДР Конго первое место в группе отбора ЧМ
© Twitter. Дьемерси Мбокани

Форвард Дьемерси Мбокани забил гол и принес сборной ДР Конго первое место в группе квалификации ЧМ-2022.

Бывший игрок киевского «Динамо» на 10-й минуте игры реализовал пенальти в решающем матче против Бенина (2:0), где его команду устраивала только победа.

Теперь команда ДР Конго сыграет в плей-офф отбора африканской зоны, где 10 команд определят 5 обладателей путевок на ЧМ-2022. 

На данный момент в плей-офф африканского отбора вышли 6 победителей групп: Мали, Египет, Гана, Сенегал, Марокко, ДР Конго. Еще 4 команды-участницы определятся в противостояниях: Алжир / Буркина Фасо, Тунис / Экваториальная Гвинея, Нигерия / Кабо-Верде, Кот-д'Ивуар / Камерун.

Квалификация ЧМ-2022. Африканская зона

Группа J. 6-й тур, 14 ноября

ДР Конго – Бенин – 2:0

Голы: Мбокани, 10, пен, Маланго Нгита, 74.

ВИДЕО. Мбокани забил гол и принес ДР Конго первое место в группе отбора ЧМ

 

 

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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    kortizol
    online
    kortizol, 15.11.2021 15:45
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    слава Конго
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