Форвард Дьемерси Мбокани забил гол и принес сборной ДР Конго первое место в группе квалификации ЧМ-2022.
Бывший игрок киевского «Динамо» на 10-й минуте игры реализовал пенальти в решающем матче против Бенина (2:0), где его команду устраивала только победа.
Теперь команда ДР Конго сыграет в плей-офф отбора африканской зоны, где 10 команд определят 5 обладателей путевок на ЧМ-2022.
На данный момент в плей-офф африканского отбора вышли 6 победителей групп: Мали, Египет, Гана, Сенегал, Марокко, ДР Конго. Еще 4 команды-участницы определятся в противостояниях: Алжир / Буркина Фасо, Тунис / Экваториальная Гвинея, Нигерия / Кабо-Верде, Кот-д'Ивуар / Камерун.
Квалификация ЧМ-2022. Африканская зона
Группа J. 6-й тур, 14 ноября
ДР Конго – Бенин – 2:0
Голы: Мбокани, 10, пен, Маланго Нгита, 74.
ВИДЕО. Мбокани забил гол и принес ДР Конго первое место в группе отбора ЧМ
Источник — Sport.ua
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