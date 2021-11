Джокович пробился в полуфинал Итогового турнира ATP, обыграв Рублева

Лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович обыграл россиянина Андрей Рублев во втором туре группового этапа Итогового турнира ATP.



После двух сыгранных матчей серб добыл досрочную путевку в полуфинал с первого места.



Итоговый турнир ATP. Групповой раунд

Новак Джокович (Сербия) – Андрей Рублев (Россия) – 6:3, 6:2



Отметим, что в этой группе состоялась замена Стефаноса Циципаса на Кэмерон Норри, поэтому Джокович стал недосягаемым для конкурентов уже после половины сыгранных матчей в квартете.

Рублеву для выхода в плей-офф нужно обыгрывать Каспера Рууда в последнем туре.

Любопытно, что Норри даже в случае двух побед в двух матчах может не сыграть в плей-офф. По правилам турнира 2 победы в трех матчах оцениваются выше.

