Циципас снялся с Итогового турнира ATP, Хуркач тоже под вопросом

Греческий теннисист Стефанос Циципас все же принял решение сняться с Итогового турнира ATP. Причина – травма локтя. Его заменит британец Кэмерон Норри.



По информации греческого журналиста Таноса Статопоулоса, проблемы испытывает еще и поляк Хуберт Хуркач. Учитывая, что это может быть третье снятие, организаторы в срочном порядке вызвали Аслана Карацева.



Отметим, что ранее с турнира снялся итальянец Маттео Берреттини. Его заменил соотечественник Янник Синнер.

🇬🇷 @steftsitsipas has withdrawn from the #NittoATPFinals due to a right elbow injury.



Wishing you all the best in your recovery, Stef 🙏#NittoATPFinals pic.twitter.com/JEbmproNeF