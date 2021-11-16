Синнер вступает в игру. Берреттини снялся с Итогового турнира ATP

Итальянский теннисист Маттео Берреттини принял решение сняться перед вторым матчем Итогового турнира ATP. Отметим, что 25-летний спортсмен травмировал мышцы живота в первой встрече против Александра Зверева и досрочно завершил поединок в начале второго сета.
«Не думал, что мне придется отказаться от самого важного теннисного события, которое когда-либо проводилось в Италии, таким образом. Но мое тело не готово противостоять вызовам, которые ждут впереди.
Чувствую себя лишенным чего-то, ради чего я годами работал до последней капли пота. Это было нелегкое решение, но я убежден, что это лучше для меня и для моей карьеры», – написал Берреттини в инстаграме.
Маттео заменит его соотечественник Янник Синнер.
Come back stronger, @MattBerrettini 💙#NittoATPFinals pic.twitter.com/fFOfG4Jgrg— Tennis TV (@TennisTV) November 16, 2021
Источник — ATP Tour
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