Синнер вступает в игру. Берреттини снялся с Итогового турнира ATP

В Турине произошла первая замена игрока

  • 16.11.2021 18:26
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Синнер вступает в игру. Берреттини снялся с Итогового турнира ATP
© Getty Images/Global Images Ukraine. Маттео Берреттини

Итальянский теннисист Маттео Берреттини принял решение сняться перед вторым матчем Итогового турнира ATP. Отметим, что 25-летний спортсмен травмировал мышцы живота в первой встрече против Александра Зверева и досрочно завершил поединок в начале второго сета.
 
«Не думал, что мне придется отказаться от самого важного теннисного события, которое когда-либо проводилось в Италии, таким образом. Но мое тело не готово противостоять вызовам, которые ждут впереди.
 
Чувствую себя лишенным чего-то, ради чего я годами работал до последней капли пота. Это было нелегкое решение, но я убежден, что это лучше для меня и для моей карьеры», – написал Берреттини в инстаграме.
 
Маттео заменит его соотечественник Янник Синнер.

Источник — ATP Tour

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