Синнер вступает в игру. Берреттини снялся с Итогового турнира ATP

Итальянский теннисист Маттео Берреттини принял решение сняться перед вторым матчем Итогового турнира ATP. Отметим, что 25-летний спортсмен травмировал мышцы живота в первой встрече против Александра Зверева и досрочно завершил поединок в начале второго сета.



«Не думал, что мне придется отказаться от самого важного теннисного события, которое когда-либо проводилось в Италии, таким образом. Но мое тело не готово противостоять вызовам, которые ждут впереди.



Чувствую себя лишенным чего-то, ради чего я годами работал до последней капли пота. Это было нелегкое решение, но я убежден, что это лучше для меня и для моей карьеры», – написал Берреттини в инстаграме.



Маттео заменит его соотечественник Янник Синнер.