Итоговый турнир ATP. Зверев стартовал с победы над Берреттини

Состоялся еще один матч Итогового турнира ATP, который проходит в Турине.
В первом туре Красной группы немец Александр Зверев из Германии переиграл Маттео Берреттини из Италии. Итальянец снялся во втором сете, травмировав мышцы живота.
Итоговый турнир ATP. Групповой этап
Александр Зверев (Германия) – Маттео Берреттини (Италия) – 7:6(7), 1:0 (отказ)
Зверев досрочно выйдет из группы, если выиграет следующий матч в двух сетах.
Not how any of us wanted this one to end 😢— Tennis TV (@TennisTV) November 14, 2021
Matteo Berrettini retires from his #NittoATPFinals match vs Zverev in Turin... pic.twitter.com/Liglhhxta1
Источник — Sport.ua
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