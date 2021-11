Итоговый турнир ATP. Зверев стартовал с победы над Берреттини

Состоялся еще один матч Итогового турнира ATP, который проходит в Турине.



В первом туре Красной группы немец Александр Зверев из Германии переиграл Маттео Берреттини из Италии. Итальянец снялся во втором сете, травмировав мышцы живота.



Итоговый турнир ATP. Групповой этап

Александр Зверев (Германия) – Маттео Берреттини (Италия) – 7:6(7), 1:0 (отказ)



Зверев досрочно выйдет из группы, если выиграет следующий матч в двух сетах.

Not how any of us wanted this one to end 😢



Matteo Berrettini retires from his #NittoATPFinals match vs Zverev in Turin...