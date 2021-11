ФОТО. До слез. Роналду подарил футболку девочке, выбежавшей на поле

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду подарил свою игровую футболку юной девочке, вышедшей на поле после матча квалификации чемпионата мира 2022 с Ирландией (0:0).

Как оказалось, девочку зовут Эддисон Уилан, она футболистка ирландского клуба «Шелбурн» U-13. Получив сувенир, юная болельщица заплакала и обнялась с Криштиану.

36-летний Роналду перед этим отказался отдать футболку 19-летнему вратарю сборной Ирландии Гэвину Базуну, который отстоял на ноль матч против португальцев.

Напомним, в группе A квалификации ЧМ-2022 лидируют Португалия и Сербия (по 17 очков). В последнем туре эти команды сыграют между собой за прямую путевку на мундиаль. Криштиану Роналду и его партнеров в домашнем поединке устроит и ничья.

Addie knows the suss on the North Dublin rivalry 😅



From @morningireland this morning 📻#DublinsFinest | #Since1895 pic.twitter.com/msNkOpfyQD