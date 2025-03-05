Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок Реала: «Роналду работал по 2-3 раза в день, а я развлекался»
Испания
05 марта 2025, 17:03 | Обновлено 05 марта 2025, 17:17
579
0

Экс-игрок Реала: «Роналду работал по 2-3 раза в день, а я развлекался»

Ван дер Ваарт отметил усилия португальца

05 марта 2025, 17:03 | Обновлено 05 марта 2025, 17:17
579
0
Экс-игрок Реала: «Роналду работал по 2-3 раза в день, а я развлекался»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Экс-полузащитник Реала Рафаэль ван дер Ваарт не удивлен, что Криштиану Роналду в 40 лет продолжает карьеру и остается на топ-уровне.

«Я был не таким, как Роналду, когда мы играли вместе. Мне нравилось развлекаться и наслаждаться жизнью, а он тренировался по 2-3 раза в день, восстанавливался, работал и забивал голы».

«Самое главное в нем – он никогда не бывает довольным собой, всегда хочет большего. Забил три гола – хочет четвертый», – сказал ван дер Ваарт.

В нынешнем сезоне Роналду забил 25 голов в 30 матчах.

По теме:
Реал – первый клуб в истории, который провел 500 матчей в Лиге чемпионов
Роналду собирается купить Валенсию. Откуда эти слухи и правдивы ли они?
Это дерби еще не окончено. Родриго и Браим Диас рассказали, как забили голы
Рафаэль ван дер Варт Криштиану Роналду Реал Мадрид Аль-Наср Эр-Рияд
Иван Зинченко Источник: talkSPORT
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Михаил МУДРИК: «Отобрали единственное, что меня радует.»
Футбол | 05 марта 2025, 08:06 32
Михаил МУДРИК: «Отобрали единственное, что меня радует.»
Михаил МУДРИК: «Отобрали единственное, что меня радует.»

Украинец рассказал о допинговом скандале

Бенфика – Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 05 марта 2025, 15:56 2
Бенфика – Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Бенфика – Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 5 марта в 22:00 по Киеву

Олимпиакос с Яремчуком, скорее всего, не позволят Шахтеру выйти прямо в ЛЧ
Футбол | 04.03.2025, 19:42
Олимпиакос с Яремчуком, скорее всего, не позволят Шахтеру выйти прямо в ЛЧ
Олимпиакос с Яремчуком, скорее всего, не позволят Шахтеру выйти прямо в ЛЧ
Итоги дня Лиги чемпионов. Дерби в пользу Реала, 7 мячей от Арсенала
Футбол | 05.03.2025, 06:23
Итоги дня Лиги чемпионов. Дерби в пользу Реала, 7 мячей от Арсенала
Итоги дня Лиги чемпионов. Дерби в пользу Реала, 7 мячей от Арсенала
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивным директором Полесья стал легенда Шахтера
Футбол | 05.03.2025, 12:35
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивным директором Полесья стал легенда Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивным директором Полесья стал легенда Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жена легенды Шахтера: «Муж меня выгнал из дома и отправил на...»
Жена легенды Шахтера: «Муж меня выгнал из дома и отправил на...»
05.03.2025, 08:22 8
Футбол
Конор Макгрегор назвал победителя боя Виталий Кличко – Майк Тайсон
Конор Макгрегор назвал победителя боя Виталий Кличко – Майк Тайсон
04.03.2025, 00:14
Бокс
Рейтинг лучших супертяжей мира. Джошуа – 5-й, Фьюри – 1-й, а где Усик?
Рейтинг лучших супертяжей мира. Джошуа – 5-й, Фьюри – 1-й, а где Усик?
05.03.2025, 08:51
Бокс
Лига чемпионов: ПСЖ – Ливерпуль. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
Лига чемпионов: ПСЖ – Ливерпуль. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
05.03.2025, 12:45
Мир азарта
Легенда Динамо: «Знаете, что сказал Лобановский после 1:4 от Юве в ЛЧ?»
Легенда Динамо: «Знаете, что сказал Лобановский после 1:4 от Юве в ЛЧ?»
03.03.2025, 23:55 4
Футбол
Итальянский журналист: «Фанаты не выносят Довбика и считают его обузой»
Итальянский журналист: «Фанаты не выносят Довбика и считают его обузой»
05.03.2025, 01:20 4
Футбол
Легендарному Уэйну Гретцки плевать на Канаду так же, как на Украину
Легендарному Уэйну Гретцки плевать на Канаду так же, как на Украину
05.03.2025, 01:59 4
Хоккей
Челси принял решение по Мудрику. Клубу это обойдется в €100 миллионов
Челси принял решение по Мудрику. Клубу это обойдется в €100 миллионов
04.03.2025, 08:26 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем