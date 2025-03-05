Испания05 марта 2025, 17:03 | Обновлено 05 марта 2025, 17:17
579
0
Экс-игрок Реала: «Роналду работал по 2-3 раза в день, а я развлекался»
Ван дер Ваарт отметил усилия португальца
05 марта 2025, 17:03 | Обновлено 05 марта 2025, 17:17
579
0
Экс-полузащитник Реала Рафаэль ван дер Ваарт не удивлен, что Криштиану Роналду в 40 лет продолжает карьеру и остается на топ-уровне.
«Я был не таким, как Роналду, когда мы играли вместе. Мне нравилось развлекаться и наслаждаться жизнью, а он тренировался по 2-3 раза в день, восстанавливался, работал и забивал голы».
«Самое главное в нем – он никогда не бывает довольным собой, всегда хочет большего. Забил три гола – хочет четвертый», – сказал ван дер Ваарт.
В нынешнем сезоне Роналду забил 25 голов в 30 матчах.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 марта 2025, 08:06 32
Украинец рассказал о допинговом скандале
Футбол | 05 марта 2025, 15:56 2
Поединок состоится 5 марта в 22:00 по Киеву
Футбол | 04.03.2025, 19:42
Футбол | 05.03.2025, 06:23
Футбол | 05.03.2025, 12:35
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.03.2025, 08:22 8
04.03.2025, 00:14
05.03.2025, 08:51
Мир азарта
03.03.2025, 23:55 4
05.03.2025, 01:20 4
05.03.2025, 01:59 4
04.03.2025, 08:26 13