Экс-игрок Реала: «Роналду работал по 2-3 раза в день, а я развлекался»

Экс-полузащитник Реала Рафаэль ван дер Ваарт не удивлен, что Криштиану Роналду в 40 лет продолжает карьеру и остается на топ-уровне.

«Я был не таким, как Роналду, когда мы играли вместе. Мне нравилось развлекаться и наслаждаться жизнью, а он тренировался по 2-3 раза в день, восстанавливался, работал и забивал голы».

«Самое главное в нем – он никогда не бывает довольным собой, всегда хочет большего. Забил три гола – хочет четвертый», – сказал ван дер Ваарт.

В нынешнем сезоне Роналду забил 25 голов в 30 матчах.