Заплатят компенсацию Рейнджерсу. Джеррард вскоре возглавит команду АПЛ

Главный тренер «Глазго Рейнджерс» Стивен Джеррард близок к тому, чтобы стать наставником «Астон Виллы».

Бывший звездный хавбек «Ливерпуля» готов принять предложение и возглавить команду АПЛ. Боссы клуба из Бирмингема ведут успешные переговоры с «Рейнджерс» о размере компенсации за переход тренера.

Джеррард начал тренерскую карьеру в 2017 году, поработав с юношеской командой «Ливерпуля» U-19. В 2018 году Стивен возглавил «Рейнджерс» и привел команду к победе в чемпионате Шотландии 2020/21.

Недавно клуб из Бирмингема уволил Дина Смита. Последней каплей стало пятое поражение подряд, именно от «Саутгемптона» (0:1) в 11-м туре АПЛ. «Астон Вилла» набрала 10 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ.

Steven Gerrard “now ready to take up offer” of Aston Villa Manager this week. Compensation close to agreed between two clubs. Did last night’s text from Villa’s most famous fan to Gerrard make a difference? New man to assume role by Friday. More to follow. HA. #AVFC #RangersFC pic.twitter.com/em9V3Xl324