11-й тур
Саутгемптон
1 : 0
Астон Вилла
05.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Пять поражений подряд. Астон Вилла потерпела неудачу в игре с Саутгемптоном

5 ноября состоялся стартовый матч 11-го тура чемпионата Англии

  • 05.11.2021 23:59
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Пять поражений подряд. Астон Вилла потерпела неудачу в игре с Саутгемптоном
© Getty Images/Global Images Ukraine

5 ноября состоялся стартовый матч 11-го тура чемпионата Англии.

«Саутгемптон» переиграл «Астон Виллу» (1:0) за счет гола, который уже за 3-й минуте забил Адам Армстронг. Это пятое подряд поражение клуба из Бирмингема.

АПЛ. 11-й тур

«Саутгемптон»  «Астон Вилла»  1:0

Гол: Адам Армстронг, 3.

«Саутгемптон»: Маккарти, Беднарек, Уокер-Питерс, Салису, Ромеу, Уорд-Проуз, Стюарт Армстронг (Лянко, 56), Ливраменто, Эль-Юнусси (Диалло, 76), Адам Армстронг (Бройя, 81), Адамс.

«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Мингс, Туанзебе, Кэш, Макгинн, Накамба (Рэмси, 63), Эль-Гази (Дэвис, 79), Буэндия (Арчер, 71), Бэйли, Уоткинс.

Предупреждения: Эль-Гази, 11. Ромеу, 62. Туанзебе, 65. Салису, 90+1.

Судья: Мэдли.

5 ноября. Саутгемптон. Стадион «Сент-Мэрис».

Турнирная таблица чемпионата Англии

Источник — Sport.ua

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