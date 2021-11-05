Пять поражений подряд. Астон Вилла потерпела неудачу в игре с Саутгемптоном

5 ноября состоялся стартовый матч 11-го тура чемпионата Англии.
«Саутгемптон» переиграл «Астон Виллу» (1:0) за счет гола, который уже за 3-й минуте забил Адам Армстронг. Это пятое подряд поражение клуба из Бирмингема.
АПЛ. 11-й тур
«Саутгемптон» – «Астон Вилла» – 1:0
Гол: Адам Армстронг, 3.
«Саутгемптон»: Маккарти, Беднарек, Уокер-Питерс, Салису, Ромеу, Уорд-Проуз, Стюарт Армстронг (Лянко, 56), Ливраменто, Эль-Юнусси (Диалло, 76), Адам Армстронг (Бройя, 81), Адамс.
«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Мингс, Туанзебе, Кэш, Макгинн, Накамба (Рэмси, 63), Эль-Гази (Дэвис, 79), Буэндия (Арчер, 71), Бэйли, Уоткинс.
Предупреждения: Эль-Гази, 11. Ромеу, 62. Туанзебе, 65. Салису, 90+1.
Судья: Мэдли.
5 ноября. Саутгемптон. Стадион «Сент-Мэрис».
Турнирная таблица чемпионата Англии
Источник — Sport.ua
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