Ман Юнайтед

6 ноября в 14:30 состоится матч 11-го тура АПЛ, в котором сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Матч можно посмотреть в прямом эфире на Setanta Sports с помощью видеосервиса MEGOGO.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Your derby day line-up! 🔵🔴 XI | Ederson, Walker, Dias, Stones, Cancelo, Rodrigo, Gundogan (C), Bernardo, De Bruyne, Jesus, Foden SUBS | Steffen, Carson, Ake, Sterling, Grealish, Zinchenko, Fernandinho, Mahrez, Palmer #ManCity | @HaysTechnology pic.twitter.com/OmTbxgVcUq

🚨 𝑻𝑬𝑨𝑴 𝑵𝑬𝑾𝑺 🚨



Introducing the Reds line-up for the Manchester derby ✊#MUFC | #MUNMCI