Украинский англичанин Килман продлил контракт с клубом АПЛ

Клуб АПЛ «Вулверхэмптон» объявил о подписании нового контракта с защитником Максом Килманом.

Игрок получил договор до середины 2026 года. Килман в нынешнем сезоне провел 12 матчей и забил 1 гол.

Ранее 24-летний Макс, который может сыграть как в центре обороны, так и слева, получил украинское гражданство, чтобы выступать за сборную.

Однако Килман уже выступал за футзальную сборную Англии, поэтому не сможет помочь сборной Украины.

Макс родился в Лондоне, но его родители родом из Украины.



Congratulations on your new deal, @maxkilman! #Kilman2026



✍️👏 pic.twitter.com/saSX7zGfok