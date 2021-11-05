Украинский англичанин Килман продлил контракт с клубом АПЛ

Защитник подписал новый контракт с клубом

  • 05.11.2021 15:23
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Украинский англичанин Килман продлил контракт с клубом АПЛ
© Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб АПЛ «Вулверхэмптон» объявил о подписании нового контракта с защитником Максом Килманом.

Игрок получил договор до середины 2026 года. Килман в нынешнем сезоне провел 12 матчей и забил 1 гол.

Ранее 24-летний Макс, который может сыграть как в центре обороны, так и слева, получил украинское гражданство, чтобы выступать за сборную.

Однако Килман уже выступал за футзальную сборную Англии, поэтому не сможет помочь сборной Украины.

Макс родился в Лондоне, но его родители родом из Украины.
 

Источник — ФК Вулверхэмптон

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