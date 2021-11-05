Украинский англичанин Килман продлил контракт с клубом АПЛ

Клуб АПЛ «Вулверхэмптон» объявил о подписании нового контракта с защитником Максом Килманом.
Игрок получил договор до середины 2026 года. Килман в нынешнем сезоне провел 12 матчей и забил 1 гол.
Ранее 24-летний Макс, который может сыграть как в центре обороны, так и слева, получил украинское гражданство, чтобы выступать за сборную.
Однако Килман уже выступал за футзальную сборную Англии, поэтому не сможет помочь сборной Украины.
Макс родился в Лондоне, но его родители родом из Украины.
Congratulations on your new deal, @maxkilman! #Kilman2026— Wolves (@Wolves) November 5, 2021
✍️👏 pic.twitter.com/saSX7zGfok
Источник — ФК Вулверхэмптон
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