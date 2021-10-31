Третья победа в истории. Львов в конце игры сумел забить Колосу

Перед началом игры ковалевская команда была на одиннадцатом месте в турнирной таблице, а их сегодняшние соперники – на четырнадцатом. Расстояние между командами составляло всего четыре очка, поэтому было логично, что хозяева попытаются оторваться как можно дальше от подвала турнирной таблицы, а гости – их догнать.
Такие прогнозы, как оказалось, были только на бумаге. Казалось, что обе команды полностью устроит ничья. В частности, Олег Дулуб оставил на скамейке запасных своих бразильцев Альваро и Шину, отдав предпочтение футболистам, умеющим лучше обороняться.
В такой сложной игре на первый план выходят стандарты. Уже на пятой минуте Павловец неплохо подрезал мяч после навеса Сакива со штрафного, но совсем чуть-чуть не попал в дальний угол. Забегая на перед, отметим нервозность обеих голкиперов, когда мяч оказывался в зоне их ответственности – сразу становилось опасно.
Первая половина тайма оказалась за «Колосом». Сакив постоянно подавал штрафные, Ильин убегал по своему флангу. В частности, однажды удалось создать достаточно опасный момент – Ильющенков был уже обыгран, вингер ковалевцев был с мячом на лицевой линий, а ворота были пустые. Однако ни ударить смелости не хватило, ни точный пас партнеру отдать не получилось.
До конца тайма можно вспомнить, кроме прострелов, навесов и угловых, разве что два момента у ворот «Колоса» - сначала (опять же после нервозности защиты) Романчук не сумел нормально пробить с линии вратарской, а на сороковой минуте Довгий выскочил фактически на свидание с Волынцом и упал. При желании можно было бы дорисовать пенальти, но, к чести Алексея, он сразу же встал и начал доказывать защитнику, что тот на нем фолил. Арбитр охладил пыл капитана «львов» желтой карточкой, момент был исчерпан.
Из неофициальных источников приходилось слышать, что наставники львовян когда-то заставляли Назария Ныча бить по пустым воротам на тренировках для уверенности. Пожалуй, неплохо бы повторить такие упражнения, ведь другого объяснения, кроме неуверенности в первом эпизоде сразу после перерыва, нет. Нгамба грубо обрезался перед своей штрафной, мяч отскочил к форварду ПФК «Львов», который находился в гордом одиночестве перед Волынцом. Но вместо удара Назарий решил отдать направо под удар Довгому. Может, и нормальное решение, но сила паса явно не была таковой – мяч вылетел за пределы поля. Нецензурные характеристики нападающего от тренеров и партнеров было слышно еще долго.
А дальше игра снова взошла на привычные рельсы – забросы, навесы, борьба. Никаких моментов, кроме навесов и упомянутых нервов вратарей, не было. Так продолжалось до 83 минуты - опять же после навеса Эрнест головой пробил, Волынец отбил перед собой и Романчук добил. Вратарь «колосков» виновным в голе назначил почему-то Ренана, хотя повторы явной вины бразильца не показали, и очень эмоционально повторил ему, пожалуй, то, что в начале тайма слышал в свой адрес Ныч.
«Колос», казалось, сдался. Семь минут до конца основного времени, четыре компенсированных – и никаких угроз воротам гостей.
Таким образом, львовяне сократили расстояние между собой и «Колосом» до одного пункта. Эта победа стала для подопечных Дулуба только третьей в истории противостояний с Ковалевкой – до сих пор в девяти матчах семь раз выигрывал «Колос», ничьих не было. А Сергей Кузнецов, по-видимому, точно упустил шансы быть назначенным главным тренером.
Руслан Костышин, глядя с трибун на игру, иронически улыбался...
Украинская Премьер-лига. 13 тур.
«Колос» - «Львов» - 0:1.
Романчук, 83.
Нгамба, 20 - Романчук, 17, Довгий, 40, Крушинский, 71, Политыло, 73.
«Колос»: Волынец - Ром, Павловец, Петров, Сакив - Нгамба, Милько - Ильин (Костышин, 80), Нуриев (Ренан, 57), Чурко (Диего, 80) - Ситчинава (Лысенко, 57).
«Львов»: Ильющенков - Романчук (Чирьяк, 88), Лека, Брикнер - Бусько (Семенив, 68), Политыло, Довгий, Якимец - Ременяк (Альваро, 61), Ныч (Крушинский, 68), Эрнест.
Арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса).
Стадион: «Колос» (Ковалевка).
КОЛОС - ЛЬВОВ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Романчук (Львов).
Сергей Рипьюк, Sport.ua
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Или то Засухи просто наигрались
«Львов»: Ильющенков - Романчук (Чирьяк, 88), Лека, Брикнер - Бусько (Семенив, 68), Политыло, Довгий, Якимец - Ременяк (Альваро, 61), Ныч (Крушинский, 68), Эрнест.
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sport.ua, що це за азірівщина?
Или то Засухи просто наигрались
Підсилюватись треба 100 %.
Зимою потрібне реальальне, термінове підсилення на всі позиції!
Тільки Львів, тільки львів'яни!
А зараз (як кажуть французи) вженема.
На «Метрополь» колхозники глядят,
Как неохота уезжать мне от тебя,
Охотный ряд, Охотный ряд!
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Верните Милько, Чурко, Нуриева и Ситчинаву в свои прежние клубы!
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