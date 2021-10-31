13-й тур
Колос К
0 : 1
Львов
31.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Третья победа в истории. Львов в конце игры сумел забить Колосу

Неудачи ковалевской команды продолжаются

  • 31.10.2021 15:51
  • 3066 просмотров
  • 8 комментариев
Третья победа в истории. Львов в конце игры сумел забить Колосу
© УПЛ

Перед началом игры ковалевская команда была на одиннадцатом месте в турнирной таблице, а их сегодняшние соперники – на четырнадцатом. Расстояние между командами составляло всего четыре очка, поэтому было логично, что хозяева попытаются оторваться как можно дальше от подвала турнирной таблицы, а гости – их догнать.

Такие прогнозы, как оказалось, были только на бумаге. Казалось, что обе команды полностью устроит ничья. В частности, Олег Дулуб оставил на скамейке запасных своих бразильцев Альваро и Шину, отдав предпочтение футболистам, умеющим лучше обороняться.

В такой сложной игре на первый план выходят стандарты. Уже на пятой минуте Павловец неплохо подрезал мяч после навеса Сакива со штрафного, но совсем чуть-чуть не попал в дальний угол. Забегая на перед, отметим нервозность обеих голкиперов, когда мяч оказывался в зоне их ответственности – сразу становилось опасно.

Первая половина тайма оказалась за «Колосом». Сакив постоянно подавал штрафные, Ильин убегал по своему флангу. В частности, однажды удалось создать достаточно опасный момент – Ильющенков был уже обыгран, вингер ковалевцев был с мячом на лицевой линий, а ворота были пустые. Однако ни ударить смелости не хватило, ни точный пас партнеру отдать не получилось.

До конца тайма можно вспомнить, кроме прострелов, навесов и угловых, разве что два момента у ворот «Колоса» - сначала (опять же после нервозности защиты) Романчук не сумел нормально пробить с линии вратарской, а на сороковой минуте Довгий выскочил фактически на свидание с Волынцом и упал. При желании можно было бы дорисовать пенальти, но, к чести Алексея, он сразу же встал и начал доказывать защитнику, что тот на нем фолил. Арбитр охладил пыл капитана «львов» желтой карточкой, момент был исчерпан.

Из неофициальных источников приходилось слышать, что наставники львовян когда-то заставляли Назария Ныча бить по пустым воротам на тренировках для уверенности. Пожалуй, неплохо бы повторить такие упражнения, ведь другого объяснения, кроме неуверенности в первом эпизоде ​​сразу после перерыва, нет. Нгамба грубо обрезался перед своей штрафной, мяч отскочил к форварду ПФК «Львов», который находился в гордом одиночестве перед Волынцом. Но вместо удара Назарий решил отдать направо под удар Довгому. Может, и нормальное решение, но сила паса явно не была таковой – мяч вылетел за пределы поля. Нецензурные характеристики нападающего от тренеров и партнеров было слышно еще долго.

А дальше игра снова взошла на привычные рельсы – забросы, навесы, борьба. Никаких моментов, кроме навесов и упомянутых нервов вратарей, не было. Так продолжалось до 83 минуты - опять же после навеса Эрнест головой пробил, Волынец отбил перед собой и Романчук добил. Вратарь «колосков» виновным в голе назначил почему-то Ренана, хотя повторы явной вины бразильца не показали, и очень эмоционально повторил ему, пожалуй, то, что в начале тайма слышал в свой адрес Ныч.

«Колос», казалось, сдался. Семь минут до конца основного времени, четыре компенсированных – и никаких угроз воротам гостей.

Таким образом, львовяне сократили расстояние между собой и «Колосом» до одного пункта. Эта победа стала для подопечных Дулуба только третьей в истории противостояний с Ковалевкой – до сих пор в девяти матчах семь раз выигрывал «Колос», ничьих не было. А Сергей Кузнецов, по-видимому, точно упустил шансы быть назначенным главным тренером.

Руслан Костышин, глядя с трибун на игру, иронически улыбался...

Украинская Премьер-лига. 13 тур.

«Колос» - «Львов» - 0:1.

 Романчук, 83.

 Нгамба, 20 - Романчук, 17, Довгий, 40, Крушинский, 71, Политыло, 73.

«Колос»:  Волынец - Ром, Павловец, Петров, Сакив - Нгамба, Милько - Ильин (Костышин, 80), Нуриев (Ренан, 57), Чурко (Диего, 80) - Ситчинава (Лысенко, 57).

«Львов»:  Ильющенков -  Романчук (Чирьяк, 88), Лека, Брикнер - Бусько (Семенив, 68), Политыло, Довгий, Якимец - Ременяк (Альваро, 61), Ныч (Крушинский, 68), Эрнест.

Арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса).

Стадион: «Колос» (Ковалевка).

КОЛОС - ЛЬВОВ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча
83' ГОЛ ! Мяч забил Александр Романчук (Львов).

Сергей Рипьюк, Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Funny_____Cat
    Funny_____Cat, 31.10.2021 16:00 (изменен)
    +5
    Колос с такой игрой в ПеРдив улетит
    Или то Засухи просто наигрались
    Ссылка
    kum_Poltava_
    kum_Poltava_, 31.10.2021 16:26
    +2
    «Колос»: Волинець - Ром, Павловець, Петров, Саків - Нгамба, Мілько - Ільїн (Костишин, 80), Нурієв (Ренан, 57), Чурко (Диего, 80) - Ситчинава (Лысенко, 57).
    «Львов»: Ильющенков - Романчук (Чирьяк, 88), Лека, Брикнер - Бусько (Семенив, 68), Политыло, Довгий, Якимец - Ременяк (Альваро, 61), Ныч (Крушинский, 68), Эрнест.
    -----------------------
    sport.ua, що це за азірівщина?
    Ссылка
    fan_007
    online
    fan_007, 31.10.2021 16:32 (изменен)
    +1
    Funny_____Cat, 31.10.2021 16:00
    Колос с такой игрой в ПеРдив улетит
    Или то Засухи просто наигрались
    Это КАРМА! За их поцелуи в десна с Денисовым, Палкиным, за их работу с судьями, за историю в поезде и ее интерпретацию, за дилетанство... Говноклуб! 2 года назад команда вызывала уважение, невзирая на собственников. Сейчас одно отвращение. Ты же история ждет Десну. Жаль болельщиков...
    Ссылка
    PFCLviv
    PFCLviv, 31.10.2021 17:17
    0
    Реалізація хромає, як завжди... Мали вигравати цю гру мінімум з 3 чи 5 м'ячами.
    Підсилюватись треба 100 %.
    Ссылка
    PFCLviv
    PFCLviv, 31.10.2021 17:06
    0
    Молодці!
    Зимою потрібне реальальне, термінове підсилення на всі позиції!
    Тільки Львів, тільки львів'яни!
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 31.10.2021 16:50
    0
    був футбольний клуб "Колос".
    А зараз (як кажуть французи) вженема.
    Ссылка
    BekXan
    BekXan, 31.10.2021 15:58
    0
    Новый рельный тренер уже сейчас нужен плюс уберите Костышына с клуба вообще. это пойдёт на пользу и клубу и команде.Спасайте клуб пока не поздно !
    Ссылка
    _+_
    online
    _+_, 31.10.2021 15:55
    -1
    Здесь бродит запад, гидов теребя,
    На «Метрополь» колхозники глядят,
    Как неохота уезжать мне от тебя,
    Охотный ряд, Охотный ряд!
    --------
    Верните Милько, Чурко, Нуриева и Ситчинаву в свои прежние клубы!
    Ссылка
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