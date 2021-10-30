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Львов
31.10.2021 14:00   ТВ-трансляция: 

Колос – Львов. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

На фоне разных кубковых вояжей

  • 30.10.2021 20:11
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Колос – Львов. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© УПЛ

Обе команды провели в четверг кубковые противостояния с представителями Первой лиги, завершив их по-разному. Соответственно, эмоциональный фон у соперников тоже будет отличаться.

Львов

С боями добыли свою путевку в четвертьфинал Кубка Украины подопечные Олега Дулуба, ездившие за тысячу километров – в Сумы. Быстрый гол в ворота «Альянса», который Андрей Бусько забил после «стеночки» с Эрнестом, не помог. Хозяева благодаря дальнему удару хорошо знакомого львовским болельщикам Артура Карнозы быстро отыгрались и все затянулось до серии пенальти, где «Львов» все же проявил себя более хладнокровно.

Если говорить о делах чемпионата, то здесь львовская команда взяла одно очко в трех последних матчах. Как раз в минувшую субботу, в концовке уйдя от поражения с «Черноморцем» – 1:1. Кстати, спасительный гол на счету того же Эрнеста, откликнувшегося на классную передачу из глубины Александра Романчука.

Колос

Ковалевцы и вовсе проиграли в Кубке «Металлисту», хотя нынешний лидер Первой лиги – бесспорно, гроза любого авторитета. Тем более, на родной арене, собирающей солидную аудиторию. Судьбу этого противостояния решил «стандарт»: при подаче углового гости упустили Александра Мизюка, и тот «расстрелял» ворота – итоговые 1:0.

Конечно, Сергей Кузнецов проверял в Харькове не самый сильный состав. В воротах отыграл давно не появлявшийся в «старте» Евгений Волынец, который восстановился после травмы плеча. В центре полузащиты отсутствовали Вадим Милько и Евгений Задоя, не играл с первых минут экс-футболист «Львова» Ренан. Впрочем, такая ротация все равно не может служить оправданием поражению. К тому же, и в чемпионате «Колос» проиграл шесть из восьми последних поединков, так что дела в команде явно не самые лучшие.

Статистика встреч

В трех из четырех официальных матчей противостояния, включая последний февральский во Львове, «Колос» выиграл «всухую» с общим счетом 7:0. Единственную победу «Львов» одержал также на своем поле, два года назад – 3:2.

Ориентировочные составы:

«Колос»: Волынец, Ром, Павловец, Новак, Черноморец, Ситчинава, Милько, Богданов, Ильин, Костышин, Лысенко.

«Львов»: Ильющенков, Романчук, Брикнер, Лека, Зозуля, Якимец, Политыло, Довгий, Бусько, Альваро, Эрнест.

Прогноз на противостояние

На стороне «Колоса» в предстоящем матче будет домашнее поле, зато «Львов» приедет в гости с воодушевлением после кубкового триумфа. Да, пришлось играть с овертаймом, но успехи традиционно оперативно восстанавливают запасы физических кондиций. Спрогнозируем равную борьбу и ничейных исход игры.

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31 октября, воскресенье

«Колос» – «Львов»
Ковалевка. Стадион «Колос». 14:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
КОЛОС – ЛЬВОВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса)
Прогноз Sport.ua — 1:1

Артем Цыганенко, Sport.ua

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