Олег ДУЛУБ: «Благодарен игрокам, что выдержали эту игру»

Наставник «Львова» - о победе над «Колосом»

  • 31.10.2021 17:03
  • 102 просмотра
  • 1 комментарий
Олег ДУЛУБ: «Благодарен игрокам, что выдержали эту игру»
© YouTube. Олег Дулуб

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб прокомментировал выездную победу 1:0 над «Колосом» в 13-м туре УПЛ:

- Эксперты в студии говорят, что победа в матче Кубка дала вам дополнительную мотивацию, и дополнительный тонус, из-за чего вы были сильнее. Это так?
– Я бы рассматривал это с другой точки зрения. Психологически – да, согласен. Но физически я благодарен игрокам, что они выдержали эту игру.

- Также говорят, что ваша команда более управляема, больше мысли мы видим на поле от ваших игроков. Можно ли сказать, что они уже понимают, чего вы от них хотите, и выполняют это?
– Я снова скажу, что очень благодарен игрокам за то, что пытаются понять, чего мы хотим, и делают это. Спасибо им.

- За счет чего была добыта победа? Какие главные факторы?
– На мой взгляд, за счет командной игры, организации и большого желания победить в этой игре.

- Прокомментируйте замены. Они сегодня усилили игру?
– Наверное, да. Это не были плановые замены, мы реагировали на замены соперника, на физическое состояние наших игроков. Ну и, конечно, учитывали наш игровой план.

- Можно сказать, что вы подстраивались под соперника?
– Да, мы подстраиваемся под соперника в каждой игре.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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    PFCLviv
    PFCLviv, 31.10.2021 17:07
    0
    Тільки Львів !
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