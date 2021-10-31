Олег ДУЛУБ: «Благодарен игрокам, что выдержали эту игру»

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб прокомментировал выездную победу 1:0 над «Колосом» в 13-м туре УПЛ:

- Эксперты в студии говорят, что победа в матче Кубка дала вам дополнительную мотивацию, и дополнительный тонус, из-за чего вы были сильнее. Это так?

– Я бы рассматривал это с другой точки зрения. Психологически – да, согласен. Но физически я благодарен игрокам, что они выдержали эту игру.

- Также говорят, что ваша команда более управляема, больше мысли мы видим на поле от ваших игроков. Можно ли сказать, что они уже понимают, чего вы от них хотите, и выполняют это?

– Я снова скажу, что очень благодарен игрокам за то, что пытаются понять, чего мы хотим, и делают это. Спасибо им.

- За счет чего была добыта победа? Какие главные факторы?

– На мой взгляд, за счет командной игры, организации и большого желания победить в этой игре.

- Прокомментируйте замены. Они сегодня усилили игру?

– Наверное, да. Это не были плановые замены, мы реагировали на замены соперника, на физическое состояние наших игроков. Ну и, конечно, учитывали наш игровой план.

- Можно сказать, что вы подстраивались под соперника?

– Да, мы подстраиваемся под соперника в каждой игре.