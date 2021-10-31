13-й тур
Колос К
0 : 0
Львов
11’   ТВ-трансляция: 

Колос – Львов – 0:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 13 тура Украинской Премьер-лиги

  • 31.10.2021 13:58
  • 269 просмотров
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Колос – Львов – 0:0. LIVE
© ФК Колос

Украинская Премьер-лига. 13 тур.

«Колос» - «Львов» - 0:0.

«Колос»:  Волынец - Ром, Павловец, Петров, Сакив - Нгамба, Милько - Ильин, Нуриев, Чурко - Ситчинава.

Запас: Фесюн, Золотов, Новак, Богданов, Задоя, Костышин, Диего Силва, Ренан, Лысенко.

«Львов»:  Ильющенков -  Романчук, Лека, Брикнер - Бусько, Политыло, Довгий, Якимец - Ременяк, Ныч, Эрнест.

Запас: Костик, Крушинский, Семенив, Шина, Альваро, Чирьяк.

Арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса).

Стадион: «Колос» (Ковалевка).

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10 мин. Нгамба неплохо забросил по правому флангу на Ильина, но Олегу не хватило скорости.

8 мин. Нгамба бьет метров с 25 - очень высоко.

5 мин. Опасно! Сакив подал слева со штрафного, Павловец подрезал на дальнюю штангу и парнтнеру чуть не хватило, чтобы замкнуть!

4 мин. Чурко подал слева и Ильющенков забрал.

2 мин. Эрнест бьет левой ногой метров с 17 в правый нижний - Волынец спокойно берет.

1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ!

   

В воскресенье, 31 октября, состоится поединок 13 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Колос» из Ковалевки и ПФК «Львов». Игра пройдет в Ковалевке на поле стадиона «Колос», начало – в 14:00.

В Ковалевке сыграют команды, откровенно говоря, проваливающие сезон. «Колос» находится на одиннадцатом месте. После вылета из еврокубков команда среди недели вылетела и из национального Кубка, проиграв «Металлисту» (0:1). Казалось, что отставка Руслана Костышина встряхнет команду, однако Сергей Кузнецов показывает такие себе результаты, поэтому вполне возможна еще одна тренерская отставка в случае поражения. «Львов» под руководством нового тренера тоже звезд с неба не хватает и находится еще ниже – на четырнадцатой позиции, поэтому очки ему, как и ковалевцам, крайне нужны.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Львов».

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Источник — Sport.ua

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