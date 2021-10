Аргентинский форвард «ПСЖ» Лионель Месси стал лидером Лиги 1 по количеству ударов без забитых голов.

34-летний аргентинец нанес 15 ударов по воротам соперников, из которых 4 пришлись в створ. Месси провел 5 матчей в чемпионате Франции.

В матче 12-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» переиграл «Лилль» (2:1). Победный гол забил Анхель Ди Мария. Лионель Месси провел на поле первый тайм и был заменен в перерыве.

15 - Lionel Messi is the player with the most shots this season in Ligue 1 without scoring (15 shots, 4 on target). The Paris striker had not gone five league games in a row without finding the net in the Top 5 european leagues since October 2020 (also 5). Tricky. #PSGLOSC pic.twitter.com/xwCETKyhmj