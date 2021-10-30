ПСЖ – Лилль – 2:1. Как Ди Мария принес победу. Видео голов и обзор матча

29 октября в матче 12-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» победил «Лилль» со счетом 2:1, отомстив за упущенное чемпионство в прошлом сезоне.
Решающий гол на 88-й минуте забил Анхель Ди Мария. Форвард хозяев поля Лионель Месси вышел в старте, но был заменен в перерыве матча. «ПСЖ» набрал 31 очко и продолжает лидировать в чемпионате Франции.
Лига 1. 12-й тур
«ПСЖ» – «Лилль» – 2:1
Голы: Маркиньос, 74, Ди Мария, 88 – Давид, 31.
ГОЛ! 0:1. Давид, 31 мин.
ГОЛ! 1:1. Маркиньос, 74 мин.
ГОЛ! 2:1. Ди Мария, 88 мин.
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил Анхель Ди Мария (ПСЖ).
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Маркиньос (ПСЖ).
|31'
|ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Дэвид (Лилль).
Источник — Sport.ua
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