ПСЖ – Лилль – 2:1. Как Ди Мария принес победу. Видео голов и обзор матча

29 октября в матче 12-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» победил «Лилль» со счетом 2:1, отомстив за упущенное чемпионство в прошлом сезоне.

Решающий гол на 88-й минуте забил Анхель Ди Мария. Форвард хозяев поля Лионель Месси вышел в старте, но был заменен в перерыве матча. «ПСЖ» набрал 31 очко и продолжает лидировать в чемпионате Франции.

Лига 1. 12-й тур

«ПСЖ» – «Лилль» – 2:1

Голы: Маркиньос, 74, Ди Мария, 88 – Давид, 31.

ГОЛ! 0:1. Давид, 31 мин.

ГОЛ! 1:1. Маркиньос, 74 мин.

ГОЛ! 2:1. Ди Мария, 88 мин.