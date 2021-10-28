12-й тур
ПСЖ
0 : 0
Лилль
29.10.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

ПСЖ – Лилль. Прогноз и анонс на матч Лиги 1

Чемпион едет в гости к лидеру первенства

  • 28.10.2021 21:35
  • 48 просмотров
  • 0 комментариев
ПСЖ – Лилль. Прогноз и анонс на матч Лиги 1
© Getty Images/Global Images Ukraine

Открывать программу 12-го тура Лиги 1 будет его центральный матч. Действующий чемпион, «Лилль», едет в гости к лидеру нынешнего первенства, звездному ПСЖ. Обе команды участвуют в Лиге чемпионов на следующей неделе, именно поэтому поединок вынесли на пятницу.

ПСЖ

В нынешнем сезоне игра ПСЖ не соответствует тому космическому по именам составу, который удалось собрать в Париже. Тем не менее, даже такого уровня игры команде Маурисио Почеттино хватает для того, чтобы уверенно лидировать в Лиге 1 с 28 очками в активе. Тем не менее, две единственные потери очков в нынешнем сезоне в чемпионате ПСЖ допустил в последних трех турах – поражение от «Ренна» и ничья с «Марселем», которые занимают пятое и четвертое места в чемпионате соответственно.

На неделе перед матчем французские СМИ в очередной раз анонсировали долгожданный дебют Серхио Рамоса за ПСЖ именно в матче с «Лиллем». Хотя, учитывая предыдущий опыт, не исключено, что дебют опять будет отложен. Точно не поможет команде Почеттино в предстоящем матче Ашраф Хакими, который отбывает дисквалификацию. Также под вопросом участие в матче Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Леандро Паредеса. Гарантированно не сыграет и Марко Веррати, который выбыл на месяц.

Особенно важным этот матч может стать для Месси. Несмотря на 3 гола в Лиге чемпионов, в чемпионате Франции он еще не забивал. И забить свой дебютный гол в Лиге 1 в матче с действующим чемпионом – это было бы очень красиво. Но по неизвестной причине Месси пропустил тренировку ПСЖ в четверг.

«Лилль»

В прошлом сезоне «Лилль» сенсационно оставил ПСЖ без чемпионства. Но было понятно, что удержаться на таком уровне клубу будет очень сложно – не те ресурсы и кадровые возможности. И летом опасения подтвердились – «Лилль» продал несколько важных игроков, среди которых и голкипер Майк Меньян, который перешел в «Милан».

Понятно, что все это, вместе с необходимость играть в Лиге чемпионов и разрываться на два фронта не могло не сказаться на уровне результатов команды. Но все же вряд ли кто-то думал, что проседание получится настолько серьезным – сейчас команда идет только десятой. Однако плотность в чемпионате Франции очень высокая – от второго места отделяет всего 6 очков.

История встреч

Этот матч будет уже 79-м между ПСЖ и «Лиллем» в Лиге 1 за всю историю. Небольшое преимущество на стороне парижан – 30 побед против 26. Еще 22 матча завершились вничью. А вот в разнице голов преимущество ПСЖ довольно серьезное – 99-79.

Прогноз на противостояние

Одной из главных причин неудачи ПСЖ в прошлом сезоне Лиги 1 называли недостаточную мотивацию. Но сейчас и звездной команды Маурисио Почеттино наверняка не будет проблем с мотивацией в поединке с «Лиллем», который и отобрал у них чемпионский титул. Поэтому наша ставка – победа ПСЖ, коэффициент – 1,38.

29 октября, пятница

ПСЖ – «Лилль»
Париж. Стадион «Парк де Пренс». 22:00
ТВ-трансляция на MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 2:0
Favbet  
Сделать ставку Зробити ставку
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности