Открывать программу 12-го тура Лиги 1 будет его центральный матч. Действующий чемпион, «Лилль», едет в гости к лидеру нынешнего первенства, звездному ПСЖ. Обе команды участвуют в Лиге чемпионов на следующей неделе, именно поэтому поединок вынесли на пятницу.

ПСЖ

В нынешнем сезоне игра ПСЖ не соответствует тому космическому по именам составу, который удалось собрать в Париже. Тем не менее, даже такого уровня игры команде Маурисио Почеттино хватает для того, чтобы уверенно лидировать в Лиге 1 с 28 очками в активе. Тем не менее, две единственные потери очков в нынешнем сезоне в чемпионате ПСЖ допустил в последних трех турах – поражение от «Ренна» и ничья с «Марселем», которые занимают пятое и четвертое места в чемпионате соответственно.

На неделе перед матчем французские СМИ в очередной раз анонсировали долгожданный дебют Серхио Рамоса за ПСЖ именно в матче с «Лиллем». Хотя, учитывая предыдущий опыт, не исключено, что дебют опять будет отложен. Точно не поможет команде Почеттино в предстоящем матче Ашраф Хакими, который отбывает дисквалификацию. Также под вопросом участие в матче Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Леандро Паредеса. Гарантированно не сыграет и Марко Веррати, который выбыл на месяц.

Особенно важным этот матч может стать для Месси. Несмотря на 3 гола в Лиге чемпионов, в чемпионате Франции он еще не забивал. И забить свой дебютный гол в Лиге 1 в матче с действующим чемпионом – это было бы очень красиво. Но по неизвестной причине Месси пропустил тренировку ПСЖ в четверг.

«Лилль»

В прошлом сезоне «Лилль» сенсационно оставил ПСЖ без чемпионства. Но было понятно, что удержаться на таком уровне клубу будет очень сложно – не те ресурсы и кадровые возможности. И летом опасения подтвердились – «Лилль» продал несколько важных игроков, среди которых и голкипер Майк Меньян, который перешел в «Милан».

Понятно, что все это, вместе с необходимость играть в Лиге чемпионов и разрываться на два фронта не могло не сказаться на уровне результатов команды. Но все же вряд ли кто-то думал, что проседание получится настолько серьезным – сейчас команда идет только десятой. Однако плотность в чемпионате Франции очень высокая – от второго места отделяет всего 6 очков.

История встреч

Этот матч будет уже 79-м между ПСЖ и «Лиллем» в Лиге 1 за всю историю. Небольшое преимущество на стороне парижан – 30 побед против 26. Еще 22 матча завершились вничью. А вот в разнице голов преимущество ПСЖ довольно серьезное – 99-79.

Прогноз на противостояние

Одной из главных причин неудачи ПСЖ в прошлом сезоне Лиги 1 называли недостаточную мотивацию. Но сейчас и звездной команды Маурисио Почеттино наверняка не будет проблем с мотивацией в поединке с «Лиллем», который и отобрал у них чемпионский титул. Поэтому наша ставка – победа ПСЖ, коэффициент – 1,38.

29 октября, пятница