12-й тур
ПСЖ
2 : 1
Лилль
29.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ПСЖ вырвал победу у Лилля, отомстив за упущенное чемпионство

Ди Мария забил решающий гол в конце игры, Месси был заменен в перерыве

  • 29.10.2021 23:59
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  • 1 комментарий
ПСЖ вырвал победу у Лилля, отомстив за упущенное чемпионство
© Getty Images/Global Images Ukraine

29 октября в матче 12-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» победил «Лилль» со счетом 2:1, отомстив за упущенное чемпионство в прошлом сезоне.

Решающий гол на 88-й минуте забил Анхель Ди Мария. Форвард хозяев поля Лионель Месси вышел в старте, но был заменен в перерыве матча.

«ПСЖ» набрал 31 очко и продолжает лидировать в чемпионате Франции. 

Лига 1. 12-й тур

«ПСЖ»  «Лилль»  2:1

Голы: Маркиньос, 74, Ди Мария, 88 – Давид, 31.

«ПСЖ»: Доннарумма, Бернат (Дагба, 65), Маркиньос, Кимпембе, Керер (Нуну Мендеш, 65), Вейналдум (Дракслер, 85), Гуйе, Данилу Перрейра, Месси (Икарди, 46), Ди Мария (Эррера, 90+3), Неймар.

«Лилль»: Грбич, Жозе Фонти, Зеки Челик, Тиагу Джало, Мандава, Ренату Санчеш, Шека, Бурак Йылмаз (Онана, 75), Бамба (Юсуф Языджи, 90), Иконе (Веа, 79), Давид.

Предупреждения: Мандава, 5. Бурак Йылмаз, 36. Ренату Санчеш, 57. Зеки Челик, 63. Неймар, 85.

Судья: Делерю (Франция).

29 октября. Париж. Стадион «Парк де Пренс».

Турнирная таблица Лиги 1

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    antt
    antt, 30.10.2021 01:08
    0
    Важко грає ПСЖ, як грошовий мішок для футболістів, проти своїх прямих конкурентів в французькому чемпіонаті. Нічия проти Марселя, важка перемога тепер проти Ліля - але дальше все піде наревно на всіх оборотах - і величезний гандікап ще збільшиться від переслідувачів.
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