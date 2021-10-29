ПСЖ вырвал победу у Лилля, отомстив за упущенное чемпионство

29 октября в матче 12-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» победил «Лилль» со счетом 2:1, отомстив за упущенное чемпионство в прошлом сезоне.
Решающий гол на 88-й минуте забил Анхель Ди Мария. Форвард хозяев поля Лионель Месси вышел в старте, но был заменен в перерыве матча.
«ПСЖ» набрал 31 очко и продолжает лидировать в чемпионате Франции.
Лига 1. 12-й тур
«ПСЖ» – «Лилль» – 2:1
Голы: Маркиньос, 74, Ди Мария, 88 – Давид, 31.
«ПСЖ»: Доннарумма, Бернат (Дагба, 65), Маркиньос, Кимпембе, Керер (Нуну Мендеш, 65), Вейналдум (Дракслер, 85), Гуйе, Данилу Перрейра, Месси (Икарди, 46), Ди Мария (Эррера, 90+3), Неймар.
«Лилль»: Грбич, Жозе Фонти, Зеки Челик, Тиагу Джало, Мандава, Ренату Санчеш, Шека, Бурак Йылмаз (Онана, 75), Бамба (Юсуф Языджи, 90), Иконе (Веа, 79), Давид.
Предупреждения: Мандава, 5. Бурак Йылмаз, 36. Ренату Санчеш, 57. Зеки Челик, 63. Неймар, 85.
Судья: Делерю (Франция).
29 октября. Париж. Стадион «Парк де Пренс».
Турнирная таблица Лиги 1
Источник — Sport.ua
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